Разумков объяснил, почему на открытии Рады не будет "фишечек"

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Пятница, 23 августа 2019, 14:01

Источник: брифинг главы "Слуги народа" Дмитрия Разумкова

Председатель партии "Слуга народа" вероятный спикер Верховной Рады IX созыва Дмитрий Разумков заверил, что сюрпризов и "фишечек" на торжественном заседании новой ВР 29 августа не будет.

Прямая речь Разумкова: "Относительно сценария (торжественного заседания ВР - ред.) он стандартный, он прописан, там ничего нового не появилось. Если вы хотите здесь найти каких-то фишек, то их нет, потому что это предусмотрено законодательством. Там нет изменений".

Детали: По словам представителя президента в Раде и вероятного первого заместителя спикера ВР депутата "Слуги народа" Руслана Стефанчука, 23 августа подготовительная депутатская группа утвердила сценарный план торжественного утреннего заседания, а после торжественного будет проходить первое заседание, где будет уже совсем другой сценарий и возможны интересные новости.

Предыстория:

  • В партии "Слуга народа", которая в Верховной Раде 9 созыва сформирует наибольшую фракцию (254 мандата), заявляли о готовности отдать оппозиции три должности. Среди которых должность вице-спикера.
  • На эту должность претендуют депутаты "Батькивщины", "Оппозиционного платформы - За жизнь", "Европейской солидарности".
  • 20 августа стало известно, что должности спикера и вице-спикера в новой Раде займут нардепы от "Слуги народа" Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук.
  • Торжественное заседание новой Верховной Рады запланировано 29 августа.
  • 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
  • Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".

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Алена Мазуренко, УП

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Темы: Верховная Рада Разумков Дмитрий Слуга народа


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