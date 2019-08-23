Разумков объяснил, почему на открытии Рады не будет "фишечек"

Источник: брифинг главы "Слуги народа" Дмитрия Разумкова

Председатель партии "Слуга народа" вероятный спикер Верховной Рады IX созыва Дмитрий Разумков заверил, что сюрпризов и "фишечек" на торжественном заседании новой ВР 29 августа не будет.

Прямая речь Разумкова: "Относительно сценария (торжественного заседания ВР - ред.) он стандартный, он прописан, там ничего нового не появилось. Если вы хотите здесь найти каких-то фишек, то их нет, потому что это предусмотрено законодательством. Там нет изменений".

Детали: По словам представителя президента в Раде и вероятного первого заместителя спикера ВР депутата "Слуги народа" Руслана Стефанчука, 23 августа подготовительная депутатская группа утвердила сценарный план торжественного утреннего заседания, а после торжественного будет проходить первое заседание, где будет уже совсем другой сценарий и возможны интересные новости.

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