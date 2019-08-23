Разумков объяснил, почему на открытии Рады не будет "фишечек"
Источник: брифинг главы "Слуги народа" Дмитрия Разумкова
Председатель партии "Слуга народа" вероятный спикер Верховной Рады IX созыва Дмитрий Разумков заверил, что сюрпризов и "фишечек" на торжественном заседании новой ВР 29 августа не будет.
Прямая речь Разумкова: "Относительно сценария (торжественного заседания ВР - ред.) он стандартный, он прописан, там ничего нового не появилось. Если вы хотите здесь найти каких-то фишек, то их нет, потому что это предусмотрено законодательством. Там нет изменений".
Детали: По словам представителя президента в Раде и вероятного первого заместителя спикера ВР депутата "Слуги народа" Руслана Стефанчука, 23 августа подготовительная депутатская группа утвердила сценарный план торжественного утреннего заседания, а после торжественного будет проходить первое заседание, где будет уже совсем другой сценарий и возможны интересные новости.
Предыстория:
- В партии "Слуга народа", которая в Верховной Раде 9 созыва сформирует наибольшую фракцию (254 мандата), заявляли о готовности отдать оппозиции три должности. Среди которых должность вице-спикера.
- На эту должность претендуют депутаты "Батькивщины", "Оппозиционного платформы - За жизнь", "Европейской солидарности".
- 20 августа стало известно, что должности спикера и вице-спикера в новой Раде займут нардепы от "Слуги народа" Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук.
- Торжественное заседание новой Верховной Рады запланировано 29 августа.
- 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
- Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".
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