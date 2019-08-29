Стали відомі майбутні міністри Гончарука: список кандидатів
Джерело: співрозмовники "Української правди".
Верховна Рада 9 скликання планує призначити до складу уряду нових міністрів, за винятком міністра внутрішніх справ та міністра фінансів.
Деякі кандидатури змінюються в останній момент, але на разі планують такі призначення:
Міністр Кабінету міністрів – Дмитро Дубілет.
Віце-прем’єр із питань євроінтеграції – Дмитро Кулєба, дипломат та фахівець із комунікацій, представник України при Раді Європи.
Міністр фінансів – Оксана Маркарова, яка й обіймала цю посаду донині.
Міністр економіки – Тимофій Милованов, почесний президент Київської школи Економіки (KSE).
Міністр інфраструктури – Владислав Криклій.
Міністр енергетики – Олексій Оржель, обраний нардепом від "Слуги народу", раніше працював у енергетичній сфері.
Міністр оборони – Андрій Загороднюк, раніше призначений позаштатним радником Володимира Зеленського та членом наглядової ради "Укроборонпрому".
Міністр внутрішніх справ – Арсен Аваков, який очолював МВС останні 5 років..
Міністр закордонних справ – Вадим Пристайко, який поки суміщає посади представника України при НАТО та заступника глави ОПУ.
Міністр охорони здоров’я – Зоряна Скалецька (Черненко).
Міністр освіти – Ганна Новосад.
Міністр юстиції – Денис Малюська, №25 у списку "Слуги народу".
Міністр житлово-комунального господарства – Альона Бабак.
Міністр соціальної політики – Юлія Соколовська.
Міністр гуманітарної політики – Володимир Бородянський, позаштатний радник президента, колишній директор холдингу StarLightMedia і колишній гендиректор телеканалу СТБ.
Міністр ветеранів і тимчасово окупованих територій – Оксана Коляда.
Міністр із питань IT – Михайло Федоров, нині радник президента з цифровізації.
За даними УП, команда президента особисто проводила співбесіди з кандидатами в міністри і навіть 29 серпня Володимир Зеленський ще продовжував співбесіди з кандидатами на деякі посади в уряд.
29 серпня Верховна Рада 9 скликання на своєму першому засіданні призначила прем‘єр-міністром Олексія Гончарука.
Ще у червні Гончарук повідомляв, що у президента міркують про скорочення кількох міністерств, "щоб не було зайвих посад".
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