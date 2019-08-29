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Стали відомі майбутні міністри Гончарука: список кандидатів

Четвер, 29 серпня 2019, 18:13
Стали відомі майбутні міністри Гончарука: список кандидатів

Джерело: співрозмовники "Української правди".

Верховна Рада 9 скликання планує призначити до складу уряду нових міністрів, за винятком міністра внутрішніх справ та міністра фінансів.

Деякі кандидатури змінюються в останній момент, але на разі планують такі призначення:

Міністр Кабінету міністрів – Дмитро Дубілет.

Віце-прем’єр із питань євроінтеграції – Дмитро Кулєба, дипломат та фахівець із комунікацій, представник України при Раді Європи.

Міністр фінансів – Оксана Маркарова, яка й обіймала цю посаду донині.

Міністр економіки – Тимофій Милованов, почесний президент Київської школи Економіки (KSE).

Міністр інфраструктури – Владислав Криклій.

Міністр енергетики – Олексій Оржель, обраний нардепом від "Слуги народу", раніше працював у енергетичній сфері.

Міністр оборони – Андрій Загороднюк, раніше призначений позаштатним радником Володимира Зеленського та членом наглядової ради "Укроборонпрому".

Міністр внутрішніх справ – Арсен Аваков, який очолював МВС останні 5 років..

Міністр закордонних справ – Вадим Пристайко, який поки суміщає посади представника України при НАТО та заступника глави ОПУ.

Міністр охорони здоров’я – Зоряна Скалецька (Черненко).

Міністр освіти – Ганна Новосад.

Міністр юстиції – Денис Малюська, №25 у списку "Слуги народу".

Міністр житлово-комунального господарства – Альона Бабак.

Міністр соціальної політики – Юлія Соколовська.

Міністр гуманітарної політики – Володимир Бородянський, позаштатний радник президента, колишній директор холдингу StarLightMedia і колишній гендиректор телеканалу СТБ.

Міністр ветеранів і тимчасово окупованих територій – Оксана Коляда.

Міністр із питань IT – Михайло Федоров, нині радник президента з цифровізації.

За даними УП, команда президента особисто проводила співбесіди з кандидатами в міністри і навіть 29 серпня Володимир Зеленський ще продовжував співбесіди з кандидатами на деякі посади в уряд.

29 серпня Верховна Рада 9 скликання на своєму першому засіданні призначила прем‘єр-міністром Олексія Гончарука.

Ще у червні Гончарук повідомляв, що у президента міркують про скорочення кількох міністерств, "щоб не було зайвих посад".

Знати більше Зе!прем'єр. Що розповідають про Гончарука люди, які його знають

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Теми: Кабінет міністрівкадри
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