Стали известны будущие министры Гончарука: список кандидатов

Источник: собеседники "Украинской правды".

Верховная Рада 9 созыва планирует назначить в состав правительства новых министров, за исключением министра внутренних дел и министра финансов.

Некоторые кандидатуры меняются в последний момент, но на данный момент планируют такие назначения:

Министр Кабинета министров – Дмитрий Дубилет.

Министр финансов – Оксана Маркарова, которая и занимала эту должность доныне.

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции – Дмитрий Кулеба, дипломат и специалист по коммуникациям, представитель Украины при Совете Европы.

Министр экономики – Тимофей Милованов, почетный президент Киевской школы экономики (KSE).

Министр инфраструктуры – Владислав Криклий.

Министр энергетики – Алексей Оржель, избранный нардепом от "Слуги народа", ранее работал в энергетической сфере.

Министр обороны – Андрей Загороднюк, ранее назначен внештатным советником Владимира Зеленского и членом наблюдательного совета "Укроборонпрома".

Министр внутренних дел – Арсен Аваков, который возглавлял МВД последние 5 лет.

Министр иностранных дел – Вадим Пристайко, который пока совмещает должности представителя Украины при НАТО и заместителя главы ОПГ.

Министр здравоохранения – Зоряна Скалецкая (Черненко).

Министр юстиции – Денис Малюська, №25 в списке "Слуги народа".

Министр жилищно-коммунального хозяйства – Алена Бабак.

Министр социальной политики – Юлия Сколовская.

Министр гуманитарной политики – Владимир Бородянский.

Министр ветеранов и временно оккупированных территорий – Оксана Коляда.

Министр по вопросам IT – Михаил Федоров.