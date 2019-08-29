Стали известны будущие министры Гончарука: список кандидатов
Источник: собеседники "Украинской правды".
Верховная Рада 9 созыва планирует назначить в состав правительства новых министров, за исключением министра внутренних дел и министра финансов.
Некоторые кандидатуры меняются в последний момент, но на данный момент планируют такие назначения:
Министр Кабинета министров – Дмитрий Дубилет.
Вице-премьер по вопросам евроинтеграции – Дмитрий Кулеба, дипломат и специалист по коммуникациям, представитель Украины при Совете Европы.
Министр финансов – Оксана Маркарова, которая и занимала эту должность доныне.
Министр экономики – Тимофей Милованов, почетный президент Киевской школы экономики (KSE).
Министр инфраструктуры – Владислав Криклий.
Министр энергетики – Алексей Оржель, избранный нардепом от "Слуги народа", ранее работал в энергетической сфере.
Министр обороны – Андрей Загороднюк, ранее назначен внештатным советником Владимира Зеленского и членом наблюдательного совета "Укроборонпрома".
Министр внутренних дел – Арсен Аваков, который возглавлял МВД последние 5 лет.
Министр иностранных дел – Вадим Пристайко, который пока совмещает должности представителя Украины при НАТО и заместителя главы ОПГ.
Министр здравоохранения – Зоряна Скалецкая (Черненко).
Министр образования – Анна Новосад.
Министр юстиции – Денис Малюська, №25 в списке "Слуги народа".
Министр жилищно-коммунального хозяйства – Алена Бабак.
Министр социальной политики – Юлия Соколовская.
Министр гуманитарной политики – Владимир Бородянский, внештатный советник президента, бывший директор холдинга StarLightMedia и бывший гендиректор телеканала СТБ.
Министр ветеранов и временно оккупированных территорий – Оксана Коляда.
Министр по вопросам IT – Михаил Федоров, сейчас советник президента по цифровизации.
По данным УП, команда президента лично проводила собеседования с кандидатами в министры и даже 29 августа Владимир Зеленский еще продолжал собеседования с кандидатами на некоторые должности в правительство.
29 августа Верховная Рада 9 созыва на своем первом заседании назначила премьер-министром Алексея Гончарука.
Еще в июне Гончарук сообщал, что у президента думают о сокращении нескольких министерств, "чтобы не было лишних должностей".
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