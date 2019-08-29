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Стали известны будущие министры Гончарука: список кандидатов

Четверг, 29 августа 2019, 18:13
Стали известны будущие министры Гончарука: список кандидатов

Источник: собеседники "Украинской правды".

Верховная Рада 9 созыва планирует назначить в состав правительства новых министров, за исключением министра внутренних дел и министра финансов.

Некоторые кандидатуры меняются в последний момент, но на данный момент планируют такие назначения:

Министр Кабинета министров – Дмитрий Дубилет.

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции – Дмитрий Кулеба, дипломат и специалист по коммуникациям, представитель Украины при Совете Европы.

Министр финансов – Оксана Маркарова, которая и занимала эту должность доныне.

Министр экономики – Тимофей Милованов, почетный президент Киевской школы экономики (KSE).

Министр инфраструктуры – Владислав Криклий.

Министр энергетики – Алексей Оржель, избранный нардепом от "Слуги народа", ранее работал в энергетической сфере.

Министр обороны – Андрей Загороднюк, ранее назначен внештатным советником Владимира Зеленского и членом наблюдательного совета "Укроборонпрома".

Министр внутренних дел – Арсен Аваков, который возглавлял МВД последние 5 лет.

Министр иностранных дел – Вадим Пристайко, который пока совмещает должности представителя Украины при НАТО и заместителя главы ОПГ.

Министр здравоохранения – Зоряна Скалецкая (Черненко).

Министр образования – Анна Новосад.

Министр юстиции – Денис Малюська, №25 в списке "Слуги народа".

Министр жилищно-коммунального хозяйства – Алена Бабак.

Министр социальной политики – Юлия Соколовская.

Министр гуманитарной политики – Владимир Бородянскийвнештатный советник президента, бывший директор холдинга StarLightMedia и бывший гендиректор телеканала СТБ.

Министр ветеранов и временно оккупированных территорий – Оксана Коляда.

Министр по вопросам IT – Михаил Федоров, сейчас советник президента по цифровизации.

По данным УП, команда президента лично проводила собеседования с кандидатами в министры и даже 29 августа Владимир Зеленский еще продолжал собеседования с кандидатами на некоторые должности в правительство.

29 августа Верховная Рада 9 созыва на своем первом заседании назначила премьер-министром Алексея Гончарука.

Еще в июне Гончарук сообщал, что у президента думают о сокращении нескольких министерств, "чтобы не было лишних должностей".

Знать больше Зе!премьер. Что говорят о Гончаруке знающие его люди

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Темы: Кабинет министровкадры
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