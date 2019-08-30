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Путін може помилувати українських політв'язнів - РосЗМІ

П'ятниця, 30 серпня 2019, 00:43
Путін може помилувати українських політв'язнів - РосЗМІ

Українців, засуджених в Росії, можуть помилувати указом президента РФ Володимира Путіна в обмін на помилуваних росіян, засуджених в Україні.

Про це з посиланням на джерело, близьке до переговорів, повідомляє російська газета "Коммерсант".

Українців помилують, якщо від них надійдуть звернення на ім'я Путіна. При цьому кілька людей, в тому числі режисер Олег Сенцов, відмовилися просити помилування, позаяк, це означатиме визнання провини.

Якщо Сенцов не передумає, то його можуть відправити в Україну відбувати покарання, призначене російським судом — припускає видання.

Політв'язнів, які перебувають під слідством в Росії, можуть передати українському суду, який, як передбачається продовжить розгляд "справ". Так, до Києва можуть передати кримінальну справу 24 моряків, затриманих в Керченській протоці. Адвокати моряків це не коментують, побоюючись зірвати переговори.

Деякі українці, за даними видання, відмовилися брати участь в обміні.

Нагадаємо:

  • 22 серпня росЗМІ повідомили, що Москва і Київ попередньо домовилися обміняти 33 росіян на 33 українців у кінці серпня.
  • Перед цим до СІЗО "Лефортово", де перебувають 24 захоплені українські моряки, з різних російських в’язниць привезли ще декількох українців – зокрема: Володимира Балуха, Миколу Карпюка, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба, Романа Сущенка.
  • Ймовірно, їх разом із моряками можуть видати Україні для "відбування покарання" в обмін на росіян,які утримуються за гратами в Україні.
  • 22 серпня стало відомо, що щонайменше для 4 затриманих в Україніоформлюють документи для обміну на утримуваних у Росії українців. Це колишні українські військові Олександр Баранов та Олексій Одинцов і росіяни Ігор Кімаковський та Євген Мефьодов.
  • 23 серпня до Києва прибула з одноденним візитом російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова.
  • Українська уповноважена з прав людини Людмила Денісова у лютому 2019 року говорила, що 35 українських політв'язнів утримують на території Росії, також 24 українських моряків є військовополоненими після захоплення у Керченській протоці в листопаді 2018 року.
    Також 34 громадянина України незаконно утримують у пенітенціарних установах анексованого Криму, а понад 500 перебувають у заручниках чи зникли безвісти на Донбасі.

Теми: РосіяПутін
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