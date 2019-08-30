Путін може помилувати українських політв'язнів - РосЗМІ

Українців, засуджених в Росії, можуть помилувати указом президента РФ Володимира Путіна в обмін на помилуваних росіян, засуджених в Україні.

Про це з посиланням на джерело, близьке до переговорів, повідомляє російська газета "Коммерсант".

Українців помилують, якщо від них надійдуть звернення на ім'я Путіна. При цьому кілька людей, в тому числі режисер Олег Сенцов, відмовилися просити помилування, позаяк, це означатиме визнання провини.

Якщо Сенцов не передумає, то його можуть відправити в Україну відбувати покарання, призначене російським судом — припускає видання.

Політв'язнів, які перебувають під слідством в Росії, можуть передати українському суду, який, як передбачається продовжить розгляд "справ". Так, до Києва можуть передати кримінальну справу 24 моряків, затриманих в Керченській протоці. Адвокати моряків це не коментують, побоюючись зірвати переговори.

Деякі українці, за даними видання, відмовилися брати участь в обміні.

Нагадаємо: