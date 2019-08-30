Путин может помиловать украинских политзаключенных — РосСМИ

Украинцев, осужденных в России, могут помиловать указом президента РФ Владимира Путина в обмен на помилованных россиян, осужденных в Украине.

Об этом со ссылкой на источник, близкий к переговорам, сообщает российская газета "Коммерсант".

Украинский помилуют, если от них поступят обращения на имя Путина. При этом несколько человек, в том числе режиссер Олег Сенцов, отказались просить помилования, поскольку это будет означать признание вины.

Политзаключенных, которые находятся под следствием в России, могут передать украинскому суду, который как предполагается продолжит рассмотрение "дел". Так, в Киев могут передать уголовное дело 24 моряков, задержанных в Керченском проливе. Адвокаты моряков это не комментируют, опасаясь сорвать переговоры.

Некоторые украинцы, по данным издания, отказались участвовать в обмене.

Напомним: