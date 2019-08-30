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Путин может помиловать украинских политзаключенных — РосСМИ

Пятница, 30 августа 2019, 00:43
Путин может помиловать украинских политзаключенных — РосСМИ

Украинцев, осужденных в России, могут помиловать указом президента РФ Владимира Путина в обмен на помилованных россиян, осужденных в Украине.

Об этом со ссылкой на источник, близкий к переговорам, сообщает российская газета "Коммерсант".

Украинский помилуют, если от них поступят обращения на имя Путина. При этом несколько человек, в том числе режиссер Олег Сенцов, отказались просить помилования, поскольку это будет означать признание вины.

Политзаключенных, которые находятся под следствием в России, могут передать украинскому суду, который как предполагается продолжит рассмотрение "дел". Так, в Киев могут передать уголовное дело 24 моряков, задержанных в Керченском проливе. Адвокаты моряков это не комментируют, опасаясь сорвать переговоры.

Некоторые украинцы, по данным издания, отказались участвовать в обмене.

Напомним:

  • 22 августа росСМИ сообщили, что Москва и Киев предварительно договорились обменять 33 россиян на 33 украинцев в конце августа.
  • Перед этим в СИЗО "Лефортово", где находятся 24 захваченных украинских моряка, из разных российских тюрем привезли еще нескольких украинцев – в частности: Владимира Балуха, Николая Карпюка, Станислава Клиха, Александра Кольченко, Павла Гриба, Романа Сущенко.
  • Вероятно, их вместе с моряками могут выдать Украине для "отбывания наказания" в обмен на россиян, которые содержатся за решеткой в ​​Украине.
  • 22 августа стало известно, что по меньшей мере на 4 задержанных в Украине оформляют документы для обмена на находящихся в России украинцев. Это бывшие украинские военные Александр Баранов и Алексей Одинцов и россияне Игорь Кимаковський и Евгений Мефёдов.
  • 23 августа в Киев прибыла с однодневным визитом российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова.
  • Украинская уполномоченная по правам человека Людмила Денисова в феврале 2019 года говорила, что 35 украинских политзаключенных удерживают на территории России, также 24 украинских моряка являются военнопленными после захвата в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
    Также 34 гражданина Украины незаконно удерживают в пенитенциарных учреждениях аннексированного Крыма, а более 500 находятся в заложниках или пропали без вести на Донбассе.

Темы: РосcияПутин
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