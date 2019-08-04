Суддя Чаус, екстрадиції якого чекає Україна, вільно гуляє Кишиневом
Неділя, 4 серпня 2019, 15:54
Суддю Миколу Чауcа, оголошеного Інтерполом в міжнародний розшук за звинуваченням у хабарництві, помітили на прогулянці в Кишиневі (Молдова).
Про це повідомляє Newsmaker.md з посиланням на Центр журналістських розслідувань.
Згідно з повідомленням, Чауса помітили біля центрального офісу Демократичної партії Молдови, ймовірно, у супроводі охоронця.
Чаус не відповідав на питання журналіста і намагався сховатися від камери. Чоловік, який його супроводжував, намагався перешкодити зйомці, після чого пішов слідом за Чаусом.
Видання зазначає, що під час зустрічі в Києві прем'єр-міністр Молдови Майя Санду обговорила з президентом України Володимиром Зеленським серед іншого й екстрадицію з Молдови судді Чауса.
Нагадаємо,
- У серпні 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Миколу Чауса в отриманні хабара в розмірі $150 тис. Зазначені кошти були виявлені в двох скляних банках, які суддя особисто закопував у дворі власного дому.
- У вересні Верховна Рада підтримала подання ГПУ про надання згоди на затримання та арешт судді. Чаус втік з України.
- З листопада 2016 року суддя перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.
- 1 березня 2017 року Чаус здався правоохоронцям у Молдові. Відразу після цього САП заявила про наміри вимагати його видачі Україні для проведення досудового розслідування відповідно до законодавства.
- Детективи Національного антикорупційного бюро передали в Генпрокуратуру документи для екстрадиції Чауса з Молдови.
- Захист Чауса заявляв, що домагатиметься його політичного притулку у Молдові.
- Слідчі центрального апарату Держбюро розслідувань зареєстрували кримінальне провадження щодо причетності екс-керівництва держави до організації можливого незаконного вивезення судді Миколи Чауса через державний кордон України до Молдови.
- Екс-президент Петро Порошенко заявляє, що не знайомий з Чаусом і не причетний до його втечі до Молдови.