Суддя Чаус, екстрадиції якого чекає Україна, вільно гуляє Кишиневом

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Неділя, 4 серпня 2019, 15:54

Суддю Миколу Чауcа, оголошеного Інтерполом в міжнародний розшук за звинуваченням у хабарництві, помітили на прогулянці в Кишиневі (Молдова).

Про це повідомляє Newsmaker.md з посиланням на Центр журналістських розслідувань.

Згідно з повідомленням, Чауса помітили біля центрального офісу Демократичної партії Молдови, ймовірно, у супроводі охоронця.

Чаус не відповідав на питання журналіста і намагався сховатися від камери. Чоловік, який його супроводжував, намагався перешкодити зйомці, після чого пішов слідом за Чаусом.

Видання зазначає, що під час зустрічі в Києві прем'єр-міністр Молдови Майя Санду обговорила з президентом України Володимиром Зеленським серед іншого й екстрадицію з Молдови судді Чауса.

Нагадаємо, 

  • У серпні 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Миколу Чауса в отриманні хабара в розмірі $150 тис. Зазначені кошти були виявлені в двох скляних банках, які суддя особисто закопував у дворі власного дому.
  • У вересні Верховна Рада підтримала подання ГПУ про надання згоди на затримання та арешт судді. Чаус втік з України.
  • З листопада 2016 року суддя перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.
  • 1 березня 2017 року Чаус здався правоохоронцям у Молдові. Відразу після цього САП заявила про наміри вимагати його видачі Україні для проведення досудового розслідування відповідно до законодавства.
  • Детективи Національного антикорупційного бюро передали в Генпрокуратуру документи для екстрадиції Чауса з Молдови.
  • Захист Чауса заявляв, що домагатиметься його політичного  притулку у Молдові.
  • Слідчі центрального апарату Держбюро розслідувань зареєстрували кримінальне провадження щодо причетності екс-керівництва держави до організації можливого незаконного вивезення судді Миколи Чауса через державний кордон України до Молдови.
  • Екс-президент Петро Порошенко заявляє, що не знайомий з Чаусом і не причетний до його втечі до Молдови. 

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Теми: корупція суд Молдова


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