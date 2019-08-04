Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суддя Чаус, екстрадиції якого чекає Україна, вільно гуляє Кишиневом

Неділя, 4 серпня 2019, 15:54
Суддя Чаус, екстрадиції якого чекає Україна, вільно гуляє Кишиневом

Суддю Миколу Чауcа, оголошеного Інтерполом в міжнародний розшук за звинуваченням у хабарництві, помітили на прогулянці в Кишиневі (Молдова).

Про це повідомляє Newsmaker.md з посиланням на Центр журналістських розслідувань.

Згідно з повідомленням, Чауса помітили біля центрального офісу Демократичної партії Молдови, ймовірно, у супроводі охоронця.

Чаус не відповідав на питання журналіста і намагався сховатися від камери. Чоловік, який його супроводжував, намагався перешкодити зйомці, після чого пішов слідом за Чаусом.

Видання зазначає, що під час зустрічі в Києві прем'єр-міністр Молдови Майя Санду обговорила з президентом України Володимиром Зеленським серед іншого й екстрадицію з Молдови судді Чауса.

Нагадаємо, 

  • У серпні 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Миколу Чауса в отриманні хабара в розмірі $150 тис. Зазначені кошти були виявлені в двох скляних банках, які суддя особисто закопував у дворі власного дому.
  • У вересні Верховна Рада підтримала подання ГПУ про надання згоди на затримання та арешт судді. Чаус втік з України.
  • З листопада 2016 року суддя перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.
  • 1 березня 2017 року Чаус здався правоохоронцям у Молдові. Відразу після цього САП заявила про наміри вимагати його видачі Україні для проведення досудового розслідування відповідно до законодавства.
  • Детективи Національного антикорупційного бюро передали в Генпрокуратуру документи для екстрадиції Чауса з Молдови.
  • Захист Чауса заявляв, що домагатиметься його політичного  притулку у Молдові.
  • Слідчі центрального апарату Держбюро розслідувань зареєстрували кримінальне провадження щодо причетності екс-керівництва держави до організації можливого незаконного вивезення судді Миколи Чауса через державний кордон України до Молдови.
  • Екс-президент Петро Порошенко заявляє, що не знайомий з Чаусом і не причетний до його втечі до Молдови. 

"Українська правда" у Threads

Теми: корупціясудМолдова
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
корупція
Одеський депутат із дружиною вкрали 24 млн на дитсадку та освітленні вулиць – СБУ
Затриманий на хабарі голова Тернопільської облради повернувся на роботу
У жінки голови "Київміськбуду" знайшли віллу у Франції за €20 млн
Останні новини
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
19:42
ЄС перед самітом розморозив €10 млрд для Угорщини
19:40
Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро
19:39
Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
19:31
Собор Паризької Богоматері матиме унікальну протипожежну систему
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
Усі новини...
Реклама: