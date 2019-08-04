Суддя Чаус, екстрадиції якого чекає Україна, вільно гуляє Кишиневом

Суддю Миколу Чауcа, оголошеного Інтерполом в міжнародний розшук за звинуваченням у хабарництві, помітили на прогулянці в Кишиневі (Молдова).

Про це повідомляє Newsmaker.md з посиланням на Центр журналістських розслідувань.

Згідно з повідомленням, Чауса помітили біля центрального офісу Демократичної партії Молдови, ймовірно, у супроводі охоронця.

Чаус не відповідав на питання журналіста і намагався сховатися від камери. Чоловік, який його супроводжував, намагався перешкодити зйомці, після чого пішов слідом за Чаусом.

Видання зазначає, що під час зустрічі в Києві прем'єр-міністр Молдови Майя Санду обговорила з президентом України Володимиром Зеленським серед іншого й екстрадицію з Молдови судді Чауса.

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