ДБР викликало нардепів на допити через призначення Гройсмана прем'єром – Схеми

Джерело: "Схеми"

Депутатів Верховної Ради восьмого скликання викликали на допити до Держбюро розслідувань у зв’язку з призначенням Володимира Гройсмана на посаду прем’єр-міністра за відсутності коаліції у Верховній Раді.

Деталі: Виклики на допит підтвердили одразу кілька нардепів.

Водночас у ДБР повідомили, що "перевіряють можливі кримінальні правопорушення службовими особами на відповідальних посадах під час подання на призначення прем’єр-міністра за відсутності коаліції у Верховній Раді".

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