Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ДБР викликало нардепів на допити через призначення Гройсмана прем'єром – Схеми

Середа, 7 серпня 2019, 21:03
ДБР викликало нардепів на допити через призначення Гройсмана прем'єром – Схеми

Джерело: "Схеми"

Депутатів Верховної Ради восьмого скликання викликали на допити до Держбюро розслідувань у зв’язку з призначенням Володимира Гройсмана на посаду прем’єр-міністра за відсутності коаліції у Верховній Раді.

Деталі: Виклики на допит підтвердили одразу кілька нардепів.

Водночас у ДБР повідомили, що "перевіряють можливі кримінальні правопорушення службовими особами на відповідальних посадах під час подання на призначення прем’єр-міністра за відсутності коаліції у Верховній Раді".

Передісторія:

  • 27 травня народні депутати від "Опозиційного блоку" Нестор Шуфрич і Василь Німченко подали звернення до Держбюро розслідувань про захоплення державної влади екс-президентом Петром Порошенком, спікером Андрієм Парубієм і прем'єром Володимиром Гройсманом.
  • Депутати стверджували, що Порошенко, Парубій і Гройсман, "діючи спільно, у змові, з прямим умислом на захоплення неконституційним і незаконним способом державної влади вдалися до зловживання службовим становищем і прямого порушення конституційних норм...".
  • З точки зору Німченка і Шуфрича, в момент призначення Гройсмана прем'єром у Раді була відсутня коаліція, сформована відповідно до вимог Основного закону.
  • ДБР не розпочало кримінальне провадження у встановлений процесуальним законом строк. Депутати звернулися до Шевченківського районного суду Києва.
  • 7 червня у Єдиному державному реєстрі судових рішень з’явилася ухвала, у якій суд зобов’язав Держбюро розслідувань відкрити провадження за скаргою нардепів стосовно вчинення злочинів високопосадовцями.
  • 24 червня Держбюро розслідувань допитало самих Німченка і Шуфрича в межах їхнього депутатського звернення.

"Українська правда" в Threads

Теми: ДБРдержзрадаГройсман
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

Усі новини...
ДБР
Керівниця суду на Черкащині називала вторгнення РФ "звільненням": її затримали
Ексочільник кримської СБУ постане перед судом за держзраду
ДБР просить для нардепа Алєксєєва арешт із заставою в 10 мільйонів
Останні новини
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
20:00
інфографікаПрограма "єОселя": скільки українців отримали іпотечні кредити
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
19:42
ЄС перед самітом розморозив €10 млрд для Угорщини
19:40
Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро
Усі новини...
Реклама: