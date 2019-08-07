ДБР викликало нардепів на допити через призначення Гройсмана прем'єром – Схеми
Джерело: "Схеми"
Депутатів Верховної Ради восьмого скликання викликали на допити до Держбюро розслідувань у зв’язку з призначенням Володимира Гройсмана на посаду прем’єр-міністра за відсутності коаліції у Верховній Раді.
Деталі: Виклики на допит підтвердили одразу кілька нардепів.
Водночас у ДБР повідомили, що "перевіряють можливі кримінальні правопорушення службовими особами на відповідальних посадах під час подання на призначення прем’єр-міністра за відсутності коаліції у Верховній Раді".
Передісторія:
- 27 травня народні депутати від "Опозиційного блоку" Нестор Шуфрич і Василь Німченко подали звернення до Держбюро розслідувань про захоплення державної влади екс-президентом Петром Порошенком, спікером Андрієм Парубієм і прем'єром Володимиром Гройсманом.
- Депутати стверджували, що Порошенко, Парубій і Гройсман, "діючи спільно, у змові, з прямим умислом на захоплення неконституційним і незаконним способом державної влади вдалися до зловживання службовим становищем і прямого порушення конституційних норм...".
- З точки зору Німченка і Шуфрича, в момент призначення Гройсмана прем'єром у Раді була відсутня коаліція, сформована відповідно до вимог Основного закону.
- ДБР не розпочало кримінальне провадження у встановлений процесуальним законом строк. Депутати звернулися до Шевченківського районного суду Києва.
- 7 червня у Єдиному державному реєстрі судових рішень з’явилася ухвала, у якій суд зобов’язав Держбюро розслідувань відкрити провадження за скаргою нардепів стосовно вчинення злочинів високопосадовцями.
- 24 червня Держбюро розслідувань допитало самих Німченка і Шуфрича в межах їхнього депутатського звернення.
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