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Разумков пояснив чому немає претендентів на главу Міноборони

П'ятниця, 9 серпня 2019, 07:55

У команді президента Володимира Зеленського не озвучують імена кандидатів на посаду глави Міністерства оборони з метою безпеки.

Про це глава президентської партії Слуга народу Дмитро Разумков розповів ВВС News Україна.

"Міністр оборони відрізняється від міністра закордонних справ, адже в країні йде війна, і ці особи все ж повинні бути захищені", - пояснив Разумков.

Крім того, Разумков ідентично відповів на питання про те, чи може стати віце-спікером в парламенті 9 скликання  п'ятий президент Петро Порошенко, або кум президента країни-окупанта Віктор Медведчук: "Я особисто за цю кандидатуру голосувати не буду".

Теми: Слуга народуРазумков Дмитро
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