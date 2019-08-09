Разумков пояснив чому немає претендентів на главу Міноборони

28512 переглядів
П'ятниця, 9 серпня 2019, 07:55

У команді президента Володимира Зеленського не озвучують імена кандидатів на посаду глави Міністерства оборони з метою безпеки.

Про це глава президентської партії Слуга народу Дмитро Разумков розповів ВВС News Україна.

"Міністр оборони відрізняється від міністра закордонних справ, адже в країні йде війна, і ці особи все ж повинні бути захищені", - пояснив Разумков.

Крім того, Разумков ідентично відповів на питання про те, чи може стати віце-спікером в парламенті 9 скликання  п'ятий президент Петро Порошенко, або кум президента країни-окупанта Віктор Медведчук: "Я особисто за цю кандидатуру голосувати не буду".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Слуга народу Разумков Дмитро


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Разумков каже, що у Зеленського немає посади для Портнова 8 серпня 2019, 17:44
Разумков: Коаліційні переговори не ведемо, але не закриті для діалогу 8 серпня 2019, 17:29
Мажоритарник "Слуги народу" фінансував партію Мураєва – "Схеми" 7 серпня 2019, 13:20
Усі новини
Головні новини
Рейтинг Путіна впав до мінімуму за 18 років
Під Києвом чоловік отримав 7 вогнепальних – підозрюваних затримали
Стрілець із Ель-Пасо зізнався, що "цілився" у мексиканців
Підозрюваному у "Роттердамі+" обрали заставу у 25 разів меншу, ніж хотіли прокурори
Усі новини
подкаст

Перемога "Слуги народу" – це буйство демократії в умовах постправди

подорожі

Захистіть полонину Боржава на Закарпатті

Освіта

120 безкоштовних онлайн-курсів від Prometheus, Edera, ВУМonline, Wisecow