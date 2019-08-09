Разумков пояснив чому немає претендентів на главу Міноборони

У команді президента Володимира Зеленського не озвучують імена кандидатів на посаду глави Міністерства оборони з метою безпеки.

Про це глава президентської партії Слуга народу Дмитро Разумков розповів ВВС News Україна.

"Міністр оборони відрізняється від міністра закордонних справ, адже в країні йде війна, і ці особи все ж повинні бути захищені", - пояснив Разумков.

Крім того, Разумков ідентично відповів на питання про те, чи може стати віце-спікером в парламенті 9 скликання п'ятий президент Петро Порошенко, або кум президента країни-окупанта Віктор Медведчук: "Я особисто за цю кандидатуру голосувати не буду".