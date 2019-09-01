У Херсоні горіла 5-поверхівка: є загиблі

Джерело: сайт ДСНС

У суботу внаслідок пожежі у квартирі п’ятиповерхового житлового будинку загинуло двоє людей, ще одна постраждала.

Деталі: Інформація про пожежу в квартирі на 5-му поверсі в будинку по проспекту Будівельників, 11 надійшла 31 серпня о 23:30.

По прибутті рятувальники виявили, що пожежа виникла у двокімнатній квартирі, і є загроза розповсюдження на інші помешкання. Тому була викликана додаткова техніка та проведена евакуація людей з під’їзду (12 осіб).

Дослівно: Рятувальники знайшли та вивели з палаючої квартири жінку, яка була направлена в опікове відділення обласної лікарні. Також в одній з кімнат були виявлені двоє загиблих чоловіків: син постраждалої (1993 р.н.) та співмешканець.

Пожежу ліквідували 01:45 на площі 40 кв.м. Причина пожежі встановлюється.