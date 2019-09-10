Гонтарева: Якщо країна гнобитиме свого реформатора, проситиму політпритулку

Джерело: інтерв’ю Валерії Гонтаревої виданню LIGA.net

Екс-голова Національного банку Валерія Гонтарева припускає, що може попросити про політичний притулок у Великій Британії, якщо в Україні її будуть переслідувати.

Пряма мова: "Поки не бачу сенсу, але якщо доведеться, то, звичайно.

Якщо наша країна буде гнобити свого ж реформатора – переслідувати політично і фізично, мені нічого не залишиться, як попросити політпритулку".

Деталі: Коментуючи кримінальне провадження, яке щодо Гонтаревої відкрило Державне бюро розслідувань, екс-чиновниця запевнила, що не знає у чому суть справи.

Вона додала, що провадження відкрили за заявою Андрій Портнова, колишнього заступника глави Адміністрації президента Віктора Януковича.

Портнов, на думку екс-глави Нацбанку, "допомагає" олігарху Ігорю Коломойському.

Водночас, Гонтарева наголосила, що готова відповідати за всі постанови і зміни, які ухвалював Нацбанк під її керівництвом.

Вона зазначила, що за її каденцію "було прийнято 2000 постанов", і "у Портнова є можливість подати 2000 позовів, і на всі зміни – ще 10 000 позовів".

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