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Гонтарева: Якщо країна гнобитиме свого реформатора, проситиму політпритулку

Вівторок, 10 вересня 2019, 18:30

Джерело: інтерв’ю Валерії Гонтаревої виданню LIGA.net 

Екс-голова Національного банку Валерія Гонтарева припускає, що може попросити про політичний притулок у Великій Британії, якщо в Україні її будуть переслідувати.

Пряма мова: "Поки не бачу сенсу, але якщо доведеться, то, звичайно.

Якщо наша країна буде гнобити свого ж реформатора – переслідувати політично і фізично, мені нічого не залишиться, як попросити політпритулку".

Деталі: Коментуючи кримінальне провадження, яке щодо Гонтаревої відкрило Державне бюро розслідувань, екс-чиновниця запевнила, що не знає у чому суть справи.

Вона додала, що провадження відкрили за заявою Андрій Портнова, колишнього заступника глави Адміністрації президента Віктора Януковича.

Портнов, на думку екс-глави Нацбанку, "допомагає" олігарху Ігорю Коломойському. 

Водночас, Гонтарева наголосила, що готова відповідати за всі постанови і зміни, які ухвалював Нацбанк під її керівництвом.

Вона зазначила, що за її каденцію "було прийнято 2000 постанов", і "у Портнова є можливість подати 2000 позовів, і на всі зміни – ще 10 000 позовів".

Знати більше: Кулик vs оточення Порошенка. Хто і що стоїть за підозрами Гонтаревій, Ложкіну та Філатову

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Передісторія: 

  • Гонтареву кілька разів викликали на допит у кримінальному провадженні стосовно бізнесмена-утікача Сергія Курченка.
  • Екс-голова Нацбанку повідомила, що не приїде в Україну, бо тепер живе в Лондоні.
  • 5 вересня невідомі спалили машину невістки екс-голови НБУ, яку теж звуть Валерія Гонтарєва.
  • Екс-глава НБУ вважає, що ця подія і те, що в кінці серпня її збила машина на пішохідному переході в Лондоні, – ланки одного ланцюга.
  • Правління Нацбанку розцінило спалення автівки як тиск на посадовців центрального банку.
  • Андрій Портнов після повернення в Україну почав подавати до ДБР заяви проти Порошенка та його оточення.

Українська правда
Теми: ГонтареваНБУ
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