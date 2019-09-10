Гонтарева: Якщо країна гнобитиме свого реформатора, проситиму політпритулку
Джерело: інтерв’ю Валерії Гонтаревої виданню LIGA.net
Екс-голова Національного банку Валерія Гонтарева припускає, що може попросити про політичний притулок у Великій Британії, якщо в Україні її будуть переслідувати.
Пряма мова: "Поки не бачу сенсу, але якщо доведеться, то, звичайно.
Якщо наша країна буде гнобити свого ж реформатора – переслідувати політично і фізично, мені нічого не залишиться, як попросити політпритулку".
Деталі: Коментуючи кримінальне провадження, яке щодо Гонтаревої відкрило Державне бюро розслідувань, екс-чиновниця запевнила, що не знає у чому суть справи.
Вона додала, що провадження відкрили за заявою Андрій Портнова, колишнього заступника глави Адміністрації президента Віктора Януковича.
Портнов, на думку екс-глави Нацбанку, "допомагає" олігарху Ігорю Коломойському.
Водночас, Гонтарева наголосила, що готова відповідати за всі постанови і зміни, які ухвалював Нацбанк під її керівництвом.
Вона зазначила, що за її каденцію "було прийнято 2000 постанов", і "у Портнова є можливість подати 2000 позовів, і на всі зміни – ще 10 000 позовів".
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Передісторія:
- Гонтареву кілька разів викликали на допит у кримінальному провадженні стосовно бізнесмена-утікача Сергія Курченка.
- Екс-голова Нацбанку повідомила, що не приїде в Україну, бо тепер живе в Лондоні.
- 5 вересня невідомі спалили машину невістки екс-голови НБУ, яку теж звуть Валерія Гонтарєва.
- Екс-глава НБУ вважає, що ця подія і те, що в кінці серпня її збила машина на пішохідному переході в Лондоні, – ланки одного ланцюга.
- Правління Нацбанку розцінило спалення автівки як тиск на посадовців центрального банку.
- Андрій Портнов після повернення в Україну почав подавати до ДБР заяви проти Порошенка та його оточення.