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Гонтарева: Если страна будет гнобить своего реформатора, буду просить политубежище

Вторник, 10 сентября 2019, 18:30

Источник: интервью Валерии Гонтаревой изданию LIGA.net

Экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева предполагает, что может попросить о политическом убежище в Великобритании, если в Украине ее будут преследовать.

Прямая речь: "Пока не вижу смысла, но если придется, то, конечно.

Если наша страна будет гнобить своего же реформатора – преследовать политически и физически, мне ничего не останется, как попросить политубежища".

Детали: Комментируя уголовное производство, которое относительно Гонтаревой открыло Государственное бюро расследований, экс-чиновница заверила, что не знает в чем суть дела.

Она добавила, что производство открыли по заявлению Андрея Портнова, бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича.

Портнов, по мнению экс-главы Нацбанка, "помогает" олигарху Игорю Коломойскому.

В то же время, Гонтарева подчеркнула, что готова отвечать за все постановления и изменения, которые принимал Нацбанк под ее руководством.

Она отметила, что за ее каденцию "было принято 2000 постановлений", и "уПортнова есть возможность подать 2000 исков, и на все изменения – еще 10 000 исков".

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Предыстория:

  • Гонтареву несколько раз вызывали на допрос в уголовном производстве в отношении бизнесмена-беглеца Сергея Курченко.
  • Экс-председатель Нацбанка сообщила, что не приедет в Украину, потому что теперь живет в Лондоне.
  • 5 сентября неизвестные сожгли машину невестки экс-главы НБУ, которую тоже зовут Валерия Гонтарева.
  • Экс-глава НБУ считает, что это событие и то, что в конце августа ее сбила машина на пешеходном переходе в Лондоне, – звенья одной цепи.
  • Правление Нацбанка расценило сожжение машины как давление на должностных лиц центрального банка.
  • Андрей Портнов после возвращения в Украину начал подавать в ГБР заявления против Порошенко и его окружения.

Украинская правда
Темы: ГонтареваНБУ
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