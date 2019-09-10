Гонтарева: Если страна будет гнобить своего реформатора, буду просить политубежище

Источник: интервью Валерии Гонтаревой изданию LIGA.net

Экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева предполагает, что может попросить о политическом убежище в Великобритании, если в Украине ее будут преследовать.

Прямая речь: "Пока не вижу смысла, но если придется, то, конечно.

Если наша страна будет гнобить своего же реформатора – преследовать политически и физически, мне ничего не останется, как попросить политубежища".

Детали: Комментируя уголовное производство, которое относительно Гонтаревой открыло Государственное бюро расследований, экс-чиновница заверила, что не знает в чем суть дела.

Она добавила, что производство открыли по заявлению Андрея Портнова, бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича.

Портнов, по мнению экс-главы Нацбанка, "помогает" олигарху Игорю Коломойскому.

В то же время, Гонтарева подчеркнула, что готова отвечать за все постановления и изменения, которые принимал Нацбанк под ее руководством.

Она отметила, что за ее каденцию "было принято 2000 постановлений", и "уПортнова есть возможность подать 2000 исков, и на все изменения – еще 10 000 исков".

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