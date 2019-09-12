ГБР обыскивает "Укробронпром"

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Четверг, 12 сентября 2019, 13:51

Государственное бюро расследований проводит обыски на концерне "Укробронпром" и на предприятиях-экспортерах, входящих в его состав.

Источник: телеграмм-канал директора ГБР Романа Трубы

Дословно: "Все следственные действия, которые там происходят, санкционированы. Происходят они в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностных лиц правления Национального банка Украины в 2016 году".

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Темы: ГБР Укроборонпром Труба обыски


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