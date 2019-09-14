У Генпрокуратурі розповіли, чому закрили провадження щодо Кузьміна

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Субота, 14 вересня 2019, 20:00

Генпрокуратура закрила провадження проти колишнього заступника генпрокурора часів президентства Віктора Януковича, народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Рената Кузьміна, за відсутністю доказів його провини.

Джерело: відповідь Генпрокуратури на запит Радіо Свобода

Деталі: У Генпрокуратурі повідомили, що провадження щодо Кузьміна, відкрите у липні 2014 року, було закрито 22 серпня 2019 року "у зв’язку з невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді і тим, що можливості їх отримати вичерпані".

Що було раніше: 5 вересня стало відомо, що Кузьміна зняли з бази осіб, які переховуються від органів влади, на сайті Міністерства внутрішніх справ.

21 серпня Кузьмін заявив, що не є підозрюваним у жодній справі, порушеній щодо нього Генпрокуратурою.

Передісторія:

  • За даними ГПУ, Кузьміна підозрювали у відмиванні незаконно здобутого майна й інших особливо тяжких злочинах. При цьому встановити місце перебування Кузьміна правоохоронці не могли. Припускали, що він міг переховуватися в Росії чи в анексованому нею Криму. Нібито станом на 2017 рік він перебував у Ялті.
  • 2 липня Центральна виборча комісія зареєструвала Кузьміна кандидатом в нардепи.
  • Служба безпеки за запитом Парубія перевірила, чи перебував Кузьмін в Україні останні 5 років, що є умовою участі у виборах. Свої висновки СБУ надала ЦВК. 5 липня Комісія скасувала реєстрацію.
  • 12 липня Шостий апеляційний адмінсуд скасував постанову ЦВК про скасування реєстрації Кузьміна як кандидата в народні депутати. Кузьмін брав участь у виборах за списком ОПЗЖ і пройшов до Верховної Ради.

Українська правда

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Теми: Кузьмін Генпрокуратура


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