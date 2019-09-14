У Генпрокуратурі розповіли, чому закрили провадження щодо Кузьміна

Генпрокуратура закрила провадження проти колишнього заступника генпрокурора часів президентства Віктора Януковича, народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Рената Кузьміна, за відсутністю доказів його провини.

Джерело: відповідь Генпрокуратури на запит Радіо Свобода

Деталі: У Генпрокуратурі повідомили, що провадження щодо Кузьміна, відкрите у липні 2014 року, було закрито 22 серпня 2019 року "у зв’язку з невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді і тим, що можливості їх отримати вичерпані".

Що було раніше: 5 вересня стало відомо, що Кузьміна зняли з бази осіб, які переховуються від органів влади, на сайті Міністерства внутрішніх справ.

21 серпня Кузьмін заявив, що не є підозрюваним у жодній справі, порушеній щодо нього Генпрокуратурою.

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