У Генпрокуратурі розповіли, чому закрили провадження щодо Кузьміна
Генпрокуратура закрила провадження проти колишнього заступника генпрокурора часів президентства Віктора Януковича, народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Рената Кузьміна, за відсутністю доказів його провини.
Джерело: відповідь Генпрокуратури на запит Радіо Свобода
Деталі: У Генпрокуратурі повідомили, що провадження щодо Кузьміна, відкрите у липні 2014 року, було закрито 22 серпня 2019 року "у зв’язку з невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді і тим, що можливості їх отримати вичерпані".
Що було раніше: 5 вересня стало відомо, що Кузьміна зняли з бази осіб, які переховуються від органів влади, на сайті Міністерства внутрішніх справ.
21 серпня Кузьмін заявив, що не є підозрюваним у жодній справі, порушеній щодо нього Генпрокуратурою.
Передісторія:
- За даними ГПУ, Кузьміна підозрювали у відмиванні незаконно здобутого майна й інших особливо тяжких злочинах. При цьому встановити місце перебування Кузьміна правоохоронці не могли. Припускали, що він міг переховуватися в Росії чи в анексованому нею Криму. Нібито станом на 2017 рік він перебував у Ялті.
- 2 липня Центральна виборча комісія зареєструвала Кузьміна кандидатом в нардепи.
- Служба безпеки за запитом Парубія перевірила, чи перебував Кузьмін в Україні останні 5 років, що є умовою участі у виборах. Свої висновки СБУ надала ЦВК. 5 липня Комісія скасувала реєстрацію.
- 12 липня Шостий апеляційний адмінсуд скасував постанову ЦВК про скасування реєстрації Кузьміна як кандидата в народні депутати. Кузьмін брав участь у виборах за списком ОПЗЖ і пройшов до Верховної Ради.