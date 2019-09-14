В Генпрокуратуре рассказали, почему закрыли производство по Кузьмину

1186 просмотров
Суббота, 14 сентября 2019, 20:00

Генпрокуратура закрыла уголовное производство в отношении бывшего заместителя генпрокурора времена президентства Виктора Януковича, народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Рената Кузьмина, из-за отсутствия доказательств его вины.

Источник: ответ Генпрокуратуры на запрос Радио Свобода

Детали: В Генпрокуратуре сообщили, что производство по Кузьмину, открытое в июле 2014 года, было закрыто 22 августа 2019 года "в связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица в суде и тем, что возможности их получить исчерпаны".

Что было раньше: 5 сентября стало известно, что Кузьмина сняли с базы лиц, скрывающихся от органов власти, на сайте Министерства внутренних дел.

21 августа Кузьмин заявил, что не является подозреваемым ни в одном деле, возбужденном в отношении него Генпрокуратурой.

Предыстория:

  • По данным ГПУ, Кузьмина подозревали в отмывании незаконно добытого имущества и других особо тяжких преступлениях. При этом установить местонахождение Кузьмина правоохранители не могли. Предполагали, что он мог скрываться в России или в аннексированном ею Крыму. Якобы по состоянию на 2017 год он находился в Ялте.
  • 2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Кузьмина кандидатом в нардепы.
  • Служба безопасности по запросу спикера Андрея Парубия проверила, находился ли Кузьмин в Украине последние 5 лет, что является условием участия в выборах. Свои выводы СБУ предоставила ЦИК. 5 июля Комиссия отменила регистрацию.
  • 12 июля Шестой апелляционный админсуд отменил постановление ЦИК об отмене регистрации Кузьмина в качестве кандидата в народные депутаты.
  • Кузьмин принимал участие в выборах по списку ОПЗЖ и прошел в Верховную Раду.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Кузьмин Генпрокуратура


powered by lun.ua
Материалы по теме
Кузьмина, скрывавшегося 5 лет от власти, сняли с розыска 5 сентября 2019, 19:50
Кузьмин: Я не являюсь подозреваемым ни по одному делу 21 августа 2019, 17:11
Адвокат: Суд разрешил Кузьмину баллотироваться в ВР 12 июля 2019, 07:25
Все новости
Главные новости
Особого статуса для Донбасса в Конституции не будет – Пристайко
Глава МИД объяснил, в каком случае Украина согласится на миротворцев на Донбассе
ОБСЕ и США против пересмотра Минска – "там есть все необходимое"
Зеленский ветировал Избирательный кодекс с открытыми списками: противоречит Конституции
Все новости
социум

Более трети детей в Украине усыновляют иностранцы

success story

Что на самом деле происходит с нашим телом в полете, и как этому помочь

еда

10 специй, которые помогут похудеть

Поиск по сайту
Архив
Весь архів