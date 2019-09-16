Потягнув за руку омонівця: в Росії акторові дали 3,5 роки колонії
Тверський суд Москви засудив до 3,5 років колонії загального режиму 24-річного актора Павла Устінова за застосування насильства стосовно бійця ОМОНу на акції 3 серпня в центрі Москви.
Джерело: Інтерфакс.
Пряма мова судді Олексія Криворучка: "Визнати Устінова винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 318 КК РФ (застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров'я, відносно представника влади), і призначити йому покарання у вигляді 3,5 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму".
Деталі: Прокурор просив призначити Устінову покарання у вигляді 6 років колонії.
Потерпілий у цій справі співробітник ОМОН Олександр Лягін на допиті повідомив, що більше 20 днів провів у госпіталі з вивихом плеча.
Згідно з матеріалами справи, Устінов на акції 3 серпня "поклав із застосуванням фізичної сили праву руку на ліву руку потерпілому і потягнув, заподіявши потерпілому тілесні ушкодження у вигляді вивиху голівки лівої плечової кістки".
Слідство вважає, що таким чином Устінов принизив честь, професійну і людську гідність співробітника ОМОН, а також заподіяв йому моральні страждання і тілесні ушкодження.
Устінов свою провину не визнав. За його словами, на акції він опинився випадково і не чинив опору при затриманні.
Устінов також додав, що раніше і сам служив в Росгвардіі, в тому числі охороняв громадський порядок під час Чемпіонату світу з футболу.
Як видно на відео, Устінов стояв на вулиці. До нього підійшли четверо омонівців, стали хапати хлопця. Устинов почав відходити і вириватися, в цей час один з омонівців упав. Інші силовики схопили Устінова і стали бити його кийками.
Передісторія:
- Акції з вимогою допустити незалежних кандидатів до виборів почалися у Москві 14 липня.
- Під час акції 3 серпня було затримано більше тисячі людей.
- 27 липня поліція застосувала проти мітингарів кийки. Тоді також понад тисячу осіб було затримано.
- Також повідомлялося, що через участь у мітингу подружжя у Росії хочуть позбавити батьківських прав.
- Перед цим окружні виборчі комісії відмовили в реєстрації на виборах до Мосміськдуми Іллі Яшину, Любові Соболь, Івану Жданову, Дмитру Гудкову, Юлії Галяміній та іншим незалежним кандидатам з команди заарештованого раніше Олексія Навального, Дмитра Гудкова і від "Яблука".
- 3 вересня у Росії дали 5 років колонії блогеру Владиславу Синиці за звинуваченням у погрозах дітям російських силовиків у Twitter.
- Іншого учасника акції за чесні вибори Данила Бєглєця засудили до 2 років колонії за звинувачення у нападі на співробітника Росгвардії.
- 4 вересня московський суд дав 3 роки колонії загального режиму Кирилу Жукову, який смикнув за шолом нацгвардійця.