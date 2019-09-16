Потягнув за руку омонівця: в Росії акторові дали 3,5 роки колонії

Тверський суд Москви засудив до 3,5 років колонії загального режиму 24-річного актора Павла Устінова за застосування насильства стосовно бійця ОМОНу на акції 3 серпня в центрі Москви.

Джерело: Інтерфакс.

Пряма мова судді Олексія Криворучка: "Визнати Устінова винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 318 КК РФ (застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров'я, відносно представника влади), і призначити йому покарання у вигляді 3,5 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму".

Деталі: Прокурор просив призначити Устінову покарання у вигляді 6 років колонії.

Потерпілий у цій справі співробітник ОМОН Олександр Лягін на допиті повідомив, що більше 20 днів провів у госпіталі з вивихом плеча.

Згідно з матеріалами справи, Устінов на акції 3 серпня "поклав із застосуванням фізичної сили праву руку на ліву руку потерпілому і потягнув, заподіявши потерпілому тілесні ушкодження у вигляді вивиху голівки лівої плечової кістки".

Слідство вважає, що таким чином Устінов принизив честь, професійну і людську гідність співробітника ОМОН, а також заподіяв йому моральні страждання і тілесні ушкодження.

Устінов свою провину не визнав. За його словами, на акції він опинився випадково і не чинив опору при затриманні.

Устінов також додав, що раніше і сам служив в Росгвардіі, в тому числі охороняв громадський порядок під час Чемпіонату світу з футболу.

Як видно на відео, Устінов стояв на вулиці. До нього підійшли четверо омонівців, стали хапати хлопця. Устинов почав відходити і вириватися, в цей час один з омонівців упав. Інші силовики схопили Устінова і стали бити його кийками.

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