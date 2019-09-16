Потягнув за руку омонівця: в Росії акторові дали 3,5 роки колонії

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Понеділок, 16 вересня 2019, 15:15

Тверський суд Москви засудив до 3,5 років колонії загального режиму 24-річного актора Павла Устінова за застосування насильства стосовно бійця ОМОНу на акції 3 серпня в центрі Москви.

Джерело: Інтерфакс.

Пряма мова судді Олексія Криворучка: "Визнати Устінова винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 318 КК РФ (застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров'я, відносно представника влади), і призначити йому покарання у вигляді 3,5 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму".

Деталі: Прокурор просив призначити Устінову покарання у вигляді 6 років колонії.

Потерпілий у цій справі співробітник ОМОН Олександр Лягін на допиті повідомив, що більше 20 днів провів у госпіталі з вивихом плеча.

Згідно з матеріалами справи, Устінов на акції 3 серпня "поклав із застосуванням фізичної сили праву руку на ліву руку потерпілому і потягнув, заподіявши потерпілому тілесні ушкодження у вигляді вивиху голівки лівої плечової кістки".

Слідство вважає, що таким чином Устінов принизив честь, професійну і людську гідність співробітника ОМОН, а також заподіяв йому моральні страждання і тілесні ушкодження.

Устінов свою провину не визнав. За його словами, на акції він опинився випадково і не чинив опору при затриманні.

Устінов також додав, що раніше і сам служив в Росгвардіі, в тому числі охороняв громадський порядок під час Чемпіонату світу з футболу.

Як видно на відео, Устінов стояв на вулиці. До нього підійшли четверо омонівців, стали хапати хлопця. Устинов почав відходити і вириватися, в цей час один з омонівців упав. Інші силовики схопили Устінова і стали бити його кийками.

Передісторія:

  • Акції з вимогою допустити незалежних кандидатів до виборів почалися у Москві 14 липня.
  • Під час акції 3 серпня було затримано більше тисячі людей.
  • 27 липня поліція застосувала проти мітингарів кийки. Тоді також понад тисячу осіб було затримано.
  • Також повідомлялося, що через участь у мітингу подружжя у Росії хочуть позбавити батьківських прав.
  • Перед цим окружні виборчі комісії відмовили в реєстрації на виборах до Мосміськдуми Іллі Яшину, Любові Соболь, Івану Жданову, Дмитру Гудкову, Юлії Галяміній та іншим незалежним кандидатам з команди заарештованого раніше Олексія Навального, Дмитра Гудкова і від "Яблука".
  • 3 вересня у Росії дали 5 років колонії блогеру Владиславу Синиці за звинуваченням у погрозах дітям російських силовиків у Twitter.
  • Іншого учасника акції за чесні вибори Данила Бєглєця засудили до 2 років колонії за звинувачення у нападі на співробітника Росгвардії.
  • 4 вересня московський суд дав 3 роки колонії загального режиму Кирилу Жукову, який смикнув за шолом нацгвардійця.

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Теми: Росія акції суд


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