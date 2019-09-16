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Потянул за руку омоновца: в России актеру дали 3,5 года колонии

Понедельник, 16 сентября 2019, 15:15

Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии общего режима 24-летнего актера Павла Устинова за применения насилия в отношении бойца ОМОНа на акции 3 августа в центре Москвы.

Источник: Интерфакс.

Прямая речь судьи Алексея Криворучко: "Признать Устинова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти), и назначить ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима".

Детали: Прокурор просил назначить Устинову наказание в виде 6 лет колонии.

Потерпевший по этому делу сотрудник ОМОН Александр Лягин на допросе сообщил, что более 20 дней провел в госпитале с вывихом плеча.

Согласно материалам дела, Устинов на акции 3 августа "положил с применением физической силы правую руку на левую руку потерпевшему и оказал тянущее воздействие на его плечевой сустав левой руки, причинив потерпевшему телесные повреждения в виде вывиха головки левой плечевой кости".

Следствие считает, что таким образом Устинов унизил честь, профессиональное и человеческое достоинство сотрудника ОМОН, а также причинил ему нравственные страдания и телесные повреждения.

Устинов свою вину не признал. По его словам, на акции он оказался случайно и не оказывал сопротивления при задержании.

Устинов также добавил, что раньше и сам служил в Росгвардии, в том числе охранял общественный порядок во время Чемпионата мира по футболу.

Как видно на видео, Устинов стоял на улице. К нему подошли четверо омоновце, стали хватать его. Устинов начал отходить и вырываться, в это время один из омоновцев упал. Остальные силовики схватили Устинова и стали бить его дубинками.

Предыстория:

  • Акции с требованием допустить независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму начались в Москве 14 июля.
  • На акции 3 августа было задержано более тысячи человек.
  • 27 июля полиция применила против протестующих дубинки. Там также были задержаны более тысячи человек.
  • Также сообщалось, что из-за участия в митинге супругов в России хотят лишить родительских прав.
  • Перед этим окружные избирательные комиссии отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму Илье Яшину, Любови Соболь, Ивану Жданову, Дмитрию Гудкову, Юлии Галяминой и другим независимым кандидатам из команды арестованного ранее Алексея Навального, Дмитрия Гудкова и от "Яблока".
  • 3 сентября в России дали 5 лет тюрьмы блогеру Владиславу Синице по обвинению в угрозах детям российских силовиков в Twitter.
  • Другого участника акции за честные выборы Данила Беглеца приговорили к 2 годам колонии по обвинению в нападении на сотрудника Росгвардии.
  • 4 сентября московский суд дал 3 года колонии общего режима Кириллу Жукову, который дернул за шлем нацгвардейца.

Темы: Росcияакциисуд
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