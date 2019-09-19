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Гонтареву кличуть до США

Четвер, 19 вересня 2019, 08:44
Гонтареву кличуть до США

Колишню голову Національного банку України Валерію Гонтареву запросили до США для спілкування з американськими законодавцями після нападів на неї.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Співголова групи підтримки України в Палаті представників США, конгресменка від Демократичної партії Марсі Каптур заявила, що занепокоєна нападами на Гонтареву.

Пряма мова: "Ми спостерігаємо за цими подіями дуже уважно. Ми просто не можемо прийняти думку, що страх і кримінал, вбивство й руйнування є дорогою до майбутнього".

Знати більше: Вороги Гонтаревої. Хто з олігархів міг помститися колишній очільниці НБУ?

Передісторія:

  • За останні кілька тижнів екс-голову Нацбанку України Валерію Гонтареву спіткало кілька лих: у Лондоні її збило авто, машину її невістки-тезки спалили у Києві, у київській квартирі екс-голови Нацбанку провели обшуки, а будинок під Києвом спалили. 
  • Гонтарева, яка зараз живе у Великій Британій, заявила, що підозрює олігарха Ігоря Коломойського і в підпалі дому під Києвом, і в підпалі машин свої невістки, і в наїзді на саму Гонтареву у Лондоні.
  • Ігор Коломойський натякав, що підпал будинку Гонтаревої може бути вигідний їй самій. Погрози викрасти її він заперечував раніше.
  • Гонтарева очолювала Нацбанк у 2016 році під час націоналізації ПриватБанку, яким володів Коломойський.
  • 18 квітня 2019 року Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов останнього і скасував націоналізацію ПриватБанку. Це рішення держава оскаржує.
  • 27 серпня Печерський райсуд Києва дав Держбюро розслідувань дозвіл на силовий привід Гонтаревої на допит у справі про зловживання службовим становищем членами правління Нацбанку.

"Українська правда" в Threads

Теми: ГонтареваСША
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