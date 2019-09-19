Гонтареву кличуть до США

Колишню голову Національного банку України Валерію Гонтареву запросили до США для спілкування з американськими законодавцями після нападів на неї.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Співголова групи підтримки України в Палаті представників США, конгресменка від Демократичної партії Марсі Каптур заявила, що занепокоєна нападами на Гонтареву.

Пряма мова: "Ми спостерігаємо за цими подіями дуже уважно. Ми просто не можемо прийняти думку, що страх і кримінал, вбивство й руйнування є дорогою до майбутнього".

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