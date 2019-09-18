Гонтарева у всьому підозрює Коломойського: Гірше за кримінал

Екс-глава Нацбанку Валерія Гонтарева в аварії, підпалі машини її невістки і підпалі її заміського будинку під Києвом підозрює олігарха Ігоря Коломойського.

Джерело: інтерв'ю Гонтаревої "Лівому берегу".

Пряма мова: "У мене навіть немає сумнівів! Вся ця бригада, вони не просто травлять мене, але роблять це нахабно і ще кепкують. Той же Коломойський ходив на YES і розповідав, що я, мовляв, "обіцяв відправити за нею літак, а не машину"".

"Ці люди вже втратили людську гідність, вони гірше за кримінал – кримінал, як мінімум, дітей своїх ворогів не чіпає, а вони підпалюють моєї невістки автомобіль. Вони сміються в обличчя всій світовій спільноті. Історія з будинком – апофеоз".

"Останній банк я закрила в 2015-му році, а зараз у нас 2019 й. Так що, може, у мене і багато, крім Коломойського, ворогів, але мені вони не відомі".

Деталі: За словами Гонтаревої, її будинок ніколи не був застрахований, хоча після історії з машиною варто було про це задуматися.

Вона також додала, що її виписали з лікарні в Англії, забирав її чоловік. Однак де зараз перебуває вона, її чоловік і інші члени сім'ї, Гонтарева казати не стала, оскільки вважає, що їм загрожує смертельна небезпека.

Що було раніше: У ніч на 17 вересня дім Гонтаревих у Гореничах спалили дотла.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що "той, хто замовив і виконав це у момент прибуття місії МВФ в Україну, – не просто підпалювач, а ворог, який шкодить своїй державі".

Президент Володимир Зеленський доручив голові СБУ Івану Баканову долучитися до розслідування.

Олігарх Ігор Коломойський натякнув, що підпал будинку Гонтаревої може бути вигідний їй самій.

Знати більше: Нічний підпал будинку. Вороги Гонтаревої

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