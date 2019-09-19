Гонтареву зовут в США

8380 просмотров
Четверг, 19 сентября 2019, 08:44

Бывшую главу Национального банка Украины Валерий Гонтареву пригласили в США для общения с американскими законодателями после нападений на нее.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Сопредседатель группы поддержки Украины в Палате представителей США, конгрессменша от Демократической партии Марси Каптур заявила, что обеспокоена нападениями на Гонтареву.

Прямая речь: "Мы наблюдаем за этими событиями очень внимательно. Мы просто не можем принять мысль, что страх и криминал, убийство и разрушение является дорогой к будущему".

Знать больше Враги Гонтаревой. Кто из олигархов мог отомстить бывшей руководительнице НБУ?

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Гонтарева США


powered by lun.ua
Материалы по теме
Эксперт: Если в наезде на Гонтареву есть "украинский след", это нарушение суверенитета Великобритании 18 сентября 2019, 23:15
Расследовать действия Гонтаревой в НБУ: комитет Рады одобрил идею Дубинского 18 сентября 2019, 16:46
После всех бед Порошенко даже СМС не написал – Гонтарева 18 сентября 2019, 11:17
Все новости
Главные новости
Саудовская Аравия обвиняет Иран в террористической атаке
Россия заблокировала определение даты разведения сил на Донбассе
"Минера" моста задержали - Аваков
Взорвать мост грозится бывший военный-крымчанин
Все новости
психология

10 признаков, что у вас могут быть не здоровые границы со своей мамой

Лайфхаки

Как не отвлекаться на Facebook и Instagram

Фото

Как кондитер превращает десерты в миниатюрный мир

Поиск по сайту
Архив
Весь архів