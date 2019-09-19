Гонтареву зовут в США
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Четверг, 19 сентября 2019, 08:44
Бывшую главу Национального банка Украины Валерий Гонтареву пригласили в США для общения с американскими законодателями после нападений на нее.
Источник: "Радио Свобода"
Детали: Сопредседатель группы поддержки Украины в Палате представителей США, конгрессменша от Демократической партии Марси Каптур заявила, что обеспокоена нападениями на Гонтареву.
Прямая речь: "Мы наблюдаем за этими событиями очень внимательно. Мы просто не можем принять мысль, что страх и криминал, убийство и разрушение является дорогой к будущему".
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