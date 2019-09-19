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Новини 19 вересня: ринок землі, вибачення "мінера", дострокові вибори Київради

Четвер, 19 вересня 2019, 21:30

Гончарук розповів, як в Україні відкриватимуть ринок землі, "мінер" мосту Метро попросив вибачення у киян, Кличко просить Раду про дострокові вибори Київради — новини, які були актуальні 19 вересня.

Про ринок землі

Уряд планує запустити ринок землі з 1 жовтня 2020 року. Придбати землю сільськогосподарського призначення зможе тільки резидент України.

Зеленський закликав не вірити у страшилки, які розповсюджують через можливість зняття мораторію на продаж землі.

Про вибачення "мінера"

Міністр у справах ветеранів Оксана Коляда сказала, що ветеран Олексій Белько, який погрожував 18 вересня підірвати міст Метро у Києві, просить вибачення за свій вчинок.

Пізніше глава МВС Арсен Аваков опублікував відео допиту. Аваков має намір просити взяти Белька на поруки.

Про Київраду

Міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до Верховної Ради щодо розпуску Київради VIII скликання, яка знову не зібрала кворум для проведення чергової сесії.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко запропонував Кличку написати офіційне прохання провести дострокові вибори до Київської ради.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є телеграм-канал "УП. Кляті питання". На нього підписано більше 16 тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі щось постійно пояснюють, з усього жартують майже у кожному пості, а ще відповідають на питання читачів. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Суд відпустив з-під домашнього арешту екс-голову фракції "Партії регіонів" Олександра Єфремова, обвинуваченого у держзраді, сепаратизмі та створенні терористичної організації терористичної організації.

Верховна Рада прийняла у другому читанні закон про реформу прокуратури від Зеленського.

Працівники київської "ботоферми" напередодні парламентських виборів писали тисячі проплачених коментарів в інтересах Гриценка та його партії, а також Вакарчука й партії "Голос".

Віце-президент США Майк Пенс провів телефонну бесіду з Зеленським та обговорив їх майбутню зустріч з Трампом на наступному тижні на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку.

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