Новости 19 сентября: рынок земли, извинения "минера", досрочные выборы в Киевсовет

Гончарук рассказал, как в Украине будут открывать рынок земли, "минер" моста Метро попросил прощения у киевлян, Кличко просит Раду о досрочных выборах Киевсовета — новости, которые были актуальны 19 сентября.

О рынке земли

Правительство планирует запустить рынок земли с 1 октября 2020 года. Купить землю сельскохозяйственного назначения сможет только резидент Украины.

Зеленский призвал не верить в страшилки, которые распространяют через возможность снятия моратория на продажу земли.

Об извинениях "минера"

Министр по делам ветеранов Оксана Коляда сказала, что Алексей Белько, который угрожал 18 сентября взорвать мост Метро в Киеве, просит прощения за свой поступок.

Позже глава МВД Арсен Аваков опубликовал видео допроса. Аваков намерен просить взять Белько на поруки.

О Киевсовете

Городской глава Киева Виталий Кличко обратился в Верховную Раду относительно роспуска Киевсовета VIII созыва, который снова не собрал кворум для проведения очередной сессии.

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко предложил Кличку написать официальную просьбу провести досрочные выборы в Киевский совет.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" есть телеграм-канал "УП. Кляті питання". На него подписано более 16 тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале постоянно что-то объясняют, со всего шутят почти в каждом посте, а ещё отвечают на вопросы читателей. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Суд отпустил из-под домашнего ареста экс-главу фракции "Партии регионов" Александра Ефремова, обвиняемого в госизмене, сепаратизме и создании террористической организации террористической организации.

Верховная Рада приняла во втором чтении закон о реформе прокуратуры от Зеленского.

Работники киевской "ботофермы" накануне парламентских выборов писали тысячи проплаченных комментариев в интересах Гриценко и его партии, а также Вакарчука и партии "Голос".

Вице-президент США Майк Пенс провел телефонную беседу с Зеленским и обсудил их предстоящую встречу с Трампом на следующей неделе на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.