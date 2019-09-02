Президент збирає на засідання голів Ради, уряду і силовиків
Президент Володимир Зеленський проведе зустріч з очільниками парламенту, уряду і правоохоронних органів.
Про це пише сайт президента.
"У понеділок, 2 вересня, о 12:00 розпочнеться зустріч Президента України Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та правоохоронних органів", - йдеться в повідомленні.
Захід проведуть в Офісі президента на вулиці Банковій.
Нагадаємо:
- 29 серпня відбулося перше засідання новообраної Верховної Ради. На ньому призначили уряд, генпрокурора і голову СБУ.
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