Президент збирає на засідання голів Ради, уряду і силовиків

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Понеділок, 2 вересня 2019, 05:43

Президент Володимир Зеленський проведе зустріч з очільниками парламенту, уряду і правоохоронних органів.

Про це пише сайт президента.

"У понеділок, 2 вересня, о 12:00 розпочнеться зустріч Президента України Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та правоохоронних органів", - йдеться в повідомленні.

Захід проведуть в Офісі президента на вулиці Банковій.

Нагадаємо:

  • 29 серпня відбулося перше засідання новообраної Верховної Ради. На ньому призначили уряд, генпрокурора і голову СБУ.

Українська правда

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Теми: Зеленський Кабінет міністрів Верховна Рада президент


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