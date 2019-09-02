Коноплянка перейшов до "Шахтаря"

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Понеділок, 2 вересня 2019, 20:20

Джерело: сайт ФК "Шахтар"

Півзахисник "Шальке" Євген Коноплянка перейшов до "Шахтаря".

Деталі: Угоду з гравцем національної збірної України "Шахтар" уклав на три роки.

 

Для довідки: Коноплянка дебютував у 17-річному віці в клубі "Дніпро". У "Дніпрі" ставав срібним і бронзовим призером чемпіонату України. За клуб Коноплянка забив 44 голи і віддав 37 асистів.

У 2014-2015 роках дійшов до фіналу Ліги Європи.

Пізніше виступав за іспанську "Севілью", з якою 2016 року виграв Лігу Європи, та німецький "Шальке". У 2018-2019 роках провів за німців 21 матч у всіх турнірах, забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі.

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Теми: Шахтар футбол


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