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Коноплянка перейшов до "Шахтаря"

Понеділок, 2 вересня 2019, 20:20

Джерело: сайт ФК "Шахтар"

Півзахисник "Шальке" Євген Коноплянка перейшов до "Шахтаря".

Деталі: Угоду з гравцем національної збірної України "Шахтар" уклав на три роки.

 

Для довідки: Коноплянка дебютував у 17-річному віці в клубі "Дніпро". У "Дніпрі" ставав срібним і бронзовим призером чемпіонату України. За клуб Коноплянка забив 44 голи і віддав 37 асистів.

У 2014-2015 роках дійшов до фіналу Ліги Європи.

Пізніше виступав за іспанську "Севілью", з якою 2016 року виграв Лігу Європи, та німецький "Шальке". У 2018-2019 роках провів за німців 21 матч у всіх турнірах, забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі.

"Українська правда" у Threads

Теми: Шахтарфутбол
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