На Львівщині вантажівка зіткнулася з автобусом – більше 10 постраждалих
Понеділок, 2 вересня 2019, 22:55
Джерело: Національна поліція Львівської області
У місті Моршин на Львівщині маршрутний автобус зіткнувся з вантажівкою, щонайменше 10 осіб із тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.
Деталі: ДТП сталася близько 16.45. Маршрутний автобус "Мерседес" зіткнувся з "Камазом".
В автобусі знаходилося 24 пасажири.
Понад 10 осіб отримали тілесні ушкодження.
Поліцейські встановлюють обставини аварії.
Українська правда