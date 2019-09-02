На Львівщині вантажівка зіткнулася з автобусом – більше 10 постраждалих

Деталі: ДТП сталася близько 16.45. Маршрутний автобус "Мерседес" зіткнувся з "Камазом".

У місті Моршин на Львівщині маршрутний автобус зіткнувся з вантажівкою, щонайменше 10 осіб із тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.

Українська правда

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