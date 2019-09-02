На Львівщині вантажівка зіткнулася з автобусом – більше 10 постраждалих

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Понеділок, 2 вересня 2019, 22:55

Джерело: Національна поліція Львівської області

У місті Моршин на Львівщині маршрутний автобус зіткнувся з вантажівкою, щонайменше 10 осіб із тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.

Деталі: ДТП сталася близько 16.45. Маршрутний автобус "Мерседес" зіткнувся з "Камазом".

 
 
Любомир олексин

В автобусі знаходилося 24 пасажири.

Понад 10 осіб отримали тілесні ушкодження.

Поліцейські встановлюють обставини аварії.

Українська правда

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Теми: ДТП Львівщина


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