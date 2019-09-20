Новини 20 вересня: бунт у "Слузі народу", інтерв’ю Пристайка

44 "слуги народу" заблокували ліквідацію недоторканності депутатів, міністр закордонних справ України дав перше велике інтерв’ю — новини, які були актуальні 20 вересня.

Про бунт "слуг"

44 народних депутати від "Слуги народу" заблокували скасування депутатської недоторканності, а також прослушку для НАБУ та знищення "правок Лозового".

На засіданні фракції "Слуга народу" зранку 20 вересня голова Верховної Ради Дмитро Разумков обурювався через провал голосування законопроекту №1009.

Після провалу голосування на Банковій також вирували емоції – найбільш розлюченим був керівник Офісу президента Андрій Богдан.

Чому "слуги" вже вкотре не набирають більшість, та як взагалі функціонує найбільша фракція цього парламенту, — читайте тут.

Про інтерв’ю Пристайка

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що пропозиції Зеленського щодо врегулювання ситуації на Донбасі передбачають низку кроків із поновлення зв’язків з людьми на непідконтрольній території.

Також він запевнив, що Україна погодиться на проведення виборів на непідконтрольній частині Донбасу лише на основі українського законодавства.

Повне інтерв'ю про інтеграцію України в НАТО, майбутнє санкцій та формулу Штайнмаєра читайте за цим посиланням.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є телеграм-канал "УП. Кляті питання". На нього підписано більше 16 тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі щось постійно пояснюють, з усього жартують майже у кожному пості, а ще відповідають на питання читачів. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

23–26 вересня Володимир Зеленський здійснить робочий візит до США для участі у 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. 25-го числа він проведе зустріч Дональдом Трампом.

Києво-Святошинський райсуд відпустив 2 ймовірних організаторів і 4 підозрюваних у замовних убивствах директора української компанії німецького концерну Сaparol Павла Зможного та начальника відділу реклами столичного метрополітену.

Керівник "Укравтодору" Славомір Новак буде звільнений з посади.

Зеленський призначив Валерія Євдокимова головою Служби зовнішньої розвідки.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект про вдосконалення правової охорони географічних зазначень.