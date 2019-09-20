Новини 20 вересня: бунт у "Слузі народу", інтерв’ю Пристайка
44 "слуги народу" заблокували ліквідацію недоторканності депутатів, міністр закордонних справ України дав перше велике інтерв’ю — новини, які були актуальні 20 вересня.
Про бунт "слуг"
44 народних депутати від "Слуги народу" заблокували скасування депутатської недоторканності, а також прослушку для НАБУ та знищення "правок Лозового".
На засіданні фракції "Слуга народу" зранку 20 вересня голова Верховної Ради Дмитро Разумков обурювався через провал голосування законопроекту №1009.
Після провалу голосування на Банковій також вирували емоції – найбільш розлюченим був керівник Офісу президента Андрій Богдан.
Чому "слуги" вже вкотре не набирають більшість, та як взагалі функціонує найбільша фракція цього парламенту, — читайте тут.
Про інтерв’ю Пристайка
Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що пропозиції Зеленського щодо врегулювання ситуації на Донбасі передбачають низку кроків із поновлення зв’язків з людьми на непідконтрольній території.
Також він запевнив, що Україна погодиться на проведення виборів на непідконтрольній частині Донбасу лише на основі українського законодавства.
Повне інтерв'ю про інтеграцію України в НАТО, майбутнє санкцій та формулу Штайнмаєра читайте за цим посиланням.
Про телеграм-канал "Української правди"
Щойно стало відомо, що у "Української правди" є телеграм-канал "УП. Кляті питання". На нього підписано більше 16 тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.
Як повідомляють наші джерела, на каналі щось постійно пояснюють, з усього жартують майже у кожному пості, а ще відповідають на питання читачів. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.
Про інші важливі новини
23–26 вересня Володимир Зеленський здійснить робочий візит до США для участі у 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. 25-го числа він проведе зустріч Дональдом Трампом.
Києво-Святошинський райсуд відпустив 2 ймовірних організаторів і 4 підозрюваних у замовних убивствах директора української компанії німецького концерну Сaparol Павла Зможного та начальника відділу реклами столичного метрополітену.
Керівник "Укравтодору" Славомір Новак буде звільнений з посади.
Зеленський призначив Валерія Євдокимова головою Служби зовнішньої розвідки.
Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект про вдосконалення правової охорони географічних зазначень.
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