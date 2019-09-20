Новости 20 сентября: бунт в "Слуге народа", интервью Пристайко
44 "слуги народа" заблокировали ликвидацию неприкосновенности депутатов, министр иностранных дел Украины дал первое большое интервью — новости, которые были актуальны 20 сентября.
О бунте "слуг"
44 народных депутата от "Слуги народа" заблокировали отмену депутатской неприкосновенности, а также прослушку для НАБУ и уничтожение "поправок Лозового".
На заседании фракции "Слуга народа" утром 20 сентября глава Верховной Рады Дмитрий Разумков возмущался из-за провала голосования законопроекта №1009.
После провала голосования на Банковой также бурлили эмоции – больше всех злился руководитель Офиса президента Андрей Богдан.
Почему "слуги" уже в который раз не набирают большинство, и как вообще функционирует самая большая фракция этого парламента, — читайте здесь.
Об интервью Пристайко
Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что предложения Зеленского по урегулированию ситуации на Донбассе предусматривают ряд шагов по возобновлению связей с людьми на неподконтрольной территории.
Также он заверил, что Украина согласится на проведение выборов на неподконтрольной части Донбасса лишь на основе украинского законодательства.
Полное интервью про интеграцию Украины в НАТО, будущее санкций и формулу Штайнмайера читайте по этой ссылке.
О телеграмм-канале "Украинской правды"
Только что стало известно, что у "Украинской правды" есть телеграм-канал "УП. Кляті питання". На него подписано более 16 тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.
Как сообщают наши источники, на канале постоянно что-то объясняют, со всего шутят почти в каждом посте, а ещё отвечают на вопросы читателей. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.
О других важных новостях
23-26 сентября Владимир Зеленский осуществит рабочий визит в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 25-го числа он проведет встречу с Дональдом Трампом.
Киево-Святошинский райсуд отпустил 2 предполагаемых организаторов и 4 подозреваемых в заказных убийствах директора украинской компании немецкого концерна Сaparol Павла Зможного и начальника отдела рекламы столичного метрополитена.
Руководитель "Укравтодора" Славомир Новак будет уволен.
Зеленский назначил Валерия Евдокимова главой Службы внешней разведки.
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о совершенствовании правовой охраны географических указаний.
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