Новости 20 сентября: бунт в "Слуге народа", интервью Пристайко

44 "слуги народа" заблокировали ликвидацию неприкосновенности депутатов, министр иностранных дел Украины дал первое большое интервью — новости, которые были актуальны 20 сентября.

О бунте "слуг"

44 народных депутата от "Слуги народа" заблокировали отмену депутатской неприкосновенности, а также прослушку для НАБУ и уничтожение "поправок Лозового".

На заседании фракции "Слуга народа" утром 20 сентября глава Верховной Рады Дмитрий Разумков возмущался из-за провала голосования законопроекта №1009.

После провала голосования на Банковой также бурлили эмоции – больше всех злился руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

Почему "слуги" уже в который раз не набирают большинство, и как вообще функционирует самая большая фракция этого парламента, — читайте здесь.

Об интервью Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что предложения Зеленского по урегулированию ситуации на Донбассе предусматривают ряд шагов по возобновлению связей с людьми на неподконтрольной территории.

Также он заверил, что Украина согласится на проведение выборов на неподконтрольной части Донбасса лишь на основе украинского законодательства.

Полное интервью про интеграцию Украины в НАТО, будущее санкций и формулу Штайнмайера читайте по этой ссылке.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" есть телеграм-канал "УП. Кляті питання". На него подписано более 16 тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале постоянно что-то объясняют, со всего шутят почти в каждом посте, а ещё отвечают на вопросы читателей. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

23-26 сентября Владимир Зеленский осуществит рабочий визит в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 25-го числа он проведет встречу с Дональдом Трампом.

Киево-Святошинский райсуд отпустил 2 предполагаемых организаторов и 4 подозреваемых в заказных убийствах директора украинской компании немецкого концерна Сaparol Павла Зможного и начальника отдела рекламы столичного метрополитена.

Руководитель "Укравтодора" Славомир Новак будет уволен.

Зеленский назначил Валерия Евдокимова главой Службы внешней разведки.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о совершенствовании правовой охраны географических указаний.