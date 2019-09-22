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Байден закликає розслідувати тиск Трампа на Зеленського – Reuters

Неділя, 22 вересня 2019, 02:31
Байден закликає розслідувати тиск Трампа на Зеленського – Reuters

Кандидат у президенти США Джо Байден закликав провести розслідування щодо можливого тиску чинного глави держави Дональда Трампа на українського колегу Володимира Зеленського. 

Джерело: Reuters

Деталі: Під час агітації кандидат у президенти назвав дії Трампа "зловживанням владою". За словами Байдена, чинний президент США використовує будь-яку можливість аби заплямувати його. 

Дослівно: "Схоже це надмірне зловживання владою. Подзвонити по телефону іноземному лідеру, який шукає допомоги у Сполучених Штатів, і розпитувати про мене."

Також Байден закликав виборців відсторонити Трампа, але не згадав про Україну,  і припинити його зловживання владою. 

Нагадаємо:

  • 20 вересня Комітет з питань розвідки Палати представників США заслухав генерального інспектора розвідувального співтовариства Майкла Аткінсона з приводу скарги співробітника його відомства після розмови президента Дональда Трампа нібито з українським колегою Володимиром Зеленським.
  • 21 вересня Джо Байден опублікував заяву після повідомлень про тиск Трампа на президента України, де назвав поведінку президента США огидною.
  • Дональд Трамп заперечив, що в його телефонній розмові з Володимиром Зеленським були якісь незаконні вимоги до української влади.
  • Конгресмени США звернулися до адміністрації президента Дональда Трампа з вимогою надати стенограму розмови з президентом України Володимиром Зеленським. 

Передісторія:

  • На початку вересня у виданні "The Washington Post" з’явилась інформація про те, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися в президентські вибори в США в 2020 році.
  • За повідомленням ЗМІ, йдеться про відкриття справи щодо сина колишнього віце-президента США Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.
  • Джозеф Байден є одним із претендентів на посаду президента США від Демократичної партії. Він ще у 2015 році запевняв, що його син Хантер не має відношення до корупційних схем в Україні у зв'язку з присутністю в раді директорів компанії "Burisma Holdings".
  • Трамп мав дві телефонні розмови із Зеленським. У першій, 22 квітня, Трамп привітав Зеленського з перемогою на президентських виборах. Друга розмова була 21 липня. Вона задокументована на сайті президента Зеленського.

Українська правда
Теми: ТрампЗеленськийСШАвибори
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