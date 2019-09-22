Байден закликає розслідувати тиск Трампа на Зеленського – Reuters

Кандидат у президенти США Джо Байден закликав провести розслідування щодо можливого тиску чинного глави держави Дональда Трампа на українського колегу Володимира Зеленського.

Джерело: Reuters

Деталі: Під час агітації кандидат у президенти назвав дії Трампа "зловживанням владою". За словами Байдена, чинний президент США використовує будь-яку можливість аби заплямувати його.

Дослівно: "Схоже це надмірне зловживання владою. Подзвонити по телефону іноземному лідеру, який шукає допомоги у Сполучених Штатів, і розпитувати про мене."

Також Байден закликав виборців відсторонити Трампа, але не згадав про Україну, і припинити його зловживання владою.

Нагадаємо:

21 вересня Джо Байден опублікував заяву після повідомлень про тиск Трампа на президента України, де назвав поведінку президента США огидною.

20 вересня Комітет з питань розвідки Палати представників США заслухав генерального інспектора розвідувального співтовариства Майкла Аткінсона з приводу скарги співробітника його відомства після розмови президента Дональда Трампа нібито з українським колегою Володимиром Зеленським.

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