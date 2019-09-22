Байден закликає розслідувати тиск Трампа на Зеленського – Reuters
Кандидат у президенти США Джо Байден закликав провести розслідування щодо можливого тиску чинного глави держави Дональда Трампа на українського колегу Володимира Зеленського.
Джерело: Reuters
Деталі: Під час агітації кандидат у президенти назвав дії Трампа "зловживанням владою". За словами Байдена, чинний президент США використовує будь-яку можливість аби заплямувати його.
Дослівно: "Схоже це надмірне зловживання владою. Подзвонити по телефону іноземному лідеру, який шукає допомоги у Сполучених Штатів, і розпитувати про мене."
Також Байден закликав виборців відсторонити Трампа, але не згадав про Україну, і припинити його зловживання владою.
Нагадаємо:
- 21 вересня Джо Байден опублікував заяву після повідомлень про тиск Трампа на президента України, де назвав поведінку президента США огидною.
- 20 вересня Комітет з питань розвідки Палати представників США заслухав генерального інспектора розвідувального співтовариства Майкла Аткінсона з приводу скарги співробітника його відомства після розмови президента Дональда Трампа нібито з українським колегою Володимиром Зеленським.
Передісторія:
- На початку вересня у виданні "The Washington Post" з’явилась інформація про те, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися в президентські вибори в США в 2020 році.
- За повідомленням ЗМІ, йдеться про відкриття справи щодо сина колишнього віце-президента США Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.
- Джозеф Байден є одним із претендентів на посаду президента США від Демократичної партії. Він ще у 2015 році запевняв, що його син Хантер не має відношення до корупційних схем в Україні у зв'язку з присутністю в раді директорів компанії "Burisma Holdings".
- Трамп мав дві телефонні розмови із Зеленським. У першій, 22 квітня, Трамп привітав Зеленського з перемогою на президентських виборах. Друга розмова була 21 липня. Вона задокументована на сайті президента Зеленського.
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