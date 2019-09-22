Байден призывает расследовать давление Трампа на Зеленского – Reuters

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Воскресенье, 22 сентября 2019, 02:31

Кандидат в президенты США Джо Байден призвал провести расследование относительно возможного давления действующего главы государства Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского.

Источник: Reuters

Детали: Во время агитации кандидат в президенты назвал действия Трампа "злоупотреблением властью". По словам Байдена, действующий президент США использует любую возможность чтобы запятнать его.

Дословно: "Похоже это чрезмерное злоупотребление властью. Позвонить по телефону иностранному лидеру, который ищет помощи у Соединенных Штатов, и расспрашивать обо мне."

Также Байден призвал избирателей отстранить Трампа, но не упомянул об Украине, и прекратить его злоупотребления властью.

Напомним:

  • 21 сентября Джо Байден опубликовал заявление после сообщений о давлении Трампа на президента Украины, где назвал поведение президента США отвратительным.
  • Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США заслушал генерального инспектора разведывательного сообщества Майкла Аткинсона по поводу жалобы сотрудника его ведомства после разговора президента Дональда Трампа якобы с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Предыстория:

  • В начале сентября в издании "The Washington Post" появилась информация о том, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США в 2020 году.
  • По сообщению СМИ, речь идет об открытии дела в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.
  • Джозеф Байден является одним из претендентов на пост президента США от Демократической партии. Он еще в 2015 году утверждал, что его сын Хантер не имеет отношения к коррупционным схемам в Украине в связи с присутствием в совете директоров компании "Burisma Holdings".
  • У Трампа было два телефонных разговора с Зеленским. В первом, 22 апреля, Трамп поздравил Зеленского с победой на президентских выборах. Второй разговор был 21 июля. Он задокументирован на сайте президента Зеленского.

Украинская правда

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Темы: Трамп Зеленский США виборы


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