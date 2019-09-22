Байден призывает расследовать давление Трампа на Зеленского – Reuters

Кандидат в президенты США Джо Байден призвал провести расследование относительно возможного давления действующего главы государства Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского.

Источник: Reuters

Детали: Во время агитации кандидат в президенты назвал действия Трампа "злоупотреблением властью". По словам Байдена, действующий президент США использует любую возможность чтобы запятнать его.

Дословно: "Похоже это чрезмерное злоупотребление властью. Позвонить по телефону иностранному лидеру, который ищет помощи у Соединенных Штатов, и расспрашивать обо мне."

Также Байден призвал избирателей отстранить Трампа, но не упомянул об Украине, и прекратить его злоупотребления властью.

Напомним:

Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США заслушал генерального инспектора разведывательного сообщества Майкла Аткинсона по поводу жалобы сотрудника его ведомства после разговора президента Дональда Трампа якобы с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

21 сентября Джо Байден опубликовал заявление после сообщений о давлении Трампа на президента Украины, где назвал поведение президента США отвратительным.

Дональд Трамп отрицает, что в его телефонном разговоре с Владимиром Зеленским были какие-то незаконные требования к украинской власти.

Конгрессмены США обратились к администрации президента Дональда Трампа с требованием предоставить стенограмму разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Предыстория: