Нападника на Найєма, який був у розшуку, затримали і арештують
Один із нападників на екс-нардепа Мустафу Найєма Магомед-Амін Саітов, якого розшукує поліція, перебуває в Україні, його затримали.
Джерело: Facebook-сторінка адвоката Масі Найєма, Нацполіція, прокуратура Києва
Пряма мова: "За моєю інформацією Саітов Магомед, який вдарив мого брата 30 квітня 2018 року, вже знаходиться в Україні. 18 лютого 2019 року, через 10 місяців після нападу, нам офіційно стало відомо, що Саітов Магомед нарешті є в обліку Генерального секретаріату МОКП-Інтерпол з "червоною" карткою, тобто з метою арешту та подальшої екстрадиції до України".
"Як він перетнув кордон України - загадка. Як і те, чому мовчить поліція і прокуратура".
Деталі: Пізніше Найєм написав, що Саітова вже затримали і готуються обрати йому запобіжний захід.
Пряма мова: "Нападник на мого брата, Саітов Магомед-Амін, наразі знаходиться в Україні. Його схопили і сьогодні о 18:00 буде судове засідання за клопотанням прокуратури міста Києва про застосування раніше обранного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Адреса суда: Дегтярівська, 31а.
Суддя Циктіч Віталій Михайлович".
Деталі: У прес-службі Нацполіції "Українській правді" підтвердили факт затримання Саітова. Також факт застосування запобіжного заходу підтвердили в прокуратурі Києва.
Пряма мова речника поліції Ярослава Тракала: "Він був затриманий учора, перебуває в ізоляторі тимчасового утримання, сьогодні Шевченківський районний суд застосує міру запобіжного заходу. Досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт за погодженням із прокуратурою направлено до суду".
Передісторія:
- 30 квітня 2018 року у центрі Києва нардеп Мустафа Найєм став учасником кофлікту з групою осіб, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження та потрапив до лікарні зі зламаною щелепою і струсом мозку.
- Трьох учасників конфлікту - чоловіків 1999 та 1996 р.н, двоє з яких мають громадянство РФ, один - громадянин України - було затримано. Їм оголошено про підозру за ч. 2 ст. 296 КК - "хуліганство, вчинене групою осіб".
- Четвертий нападник Магомед-Амін Саітов є одним із засновників промоутерської компанії "Бум-бокс Промоушнс". Найєм заявив, що той вилетів з України до Баку. 2 травня 2018 року Магомеда-Аміна Саітова оголосили у розшук.
- У прокуратурі Києва заявили, що чоловік, який завдав Найєму тілесних ушкоджень та зник з місця конфлікту, перетнув державний кордон та літаком Київ-Баку залишив територію України за 2 години після сутички.
- 5 травня глава МВС Арсен Аваков заявив, що його затримано в Азербайджані, розпочато екстрадиційні процедури.
- 6 травня заступник генпрокурора України Євген Єнін повідомив, що екстрадиція Саітова з Азербайджану може тривати кілька місяців.
- Пізніше стало відомо, що Азейрбаджан відмовив в екстрадиції Магомеда-Аміна Саітова, четвертого підозрюваного в нападі на народного депутата від БПП Мустафу Найєма.