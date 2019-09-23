Нападника на Найєма, який був у розшуку, затримали і арештують

Один із нападників на екс-нардепа Мустафу Найєма Магомед-Амін Саітов, якого розшукує поліція, перебуває в Україні, його затримали.

Джерело: Facebook-сторінка адвоката Масі Найєма, Нацполіція, прокуратура Києва

Пряма мова: "За моєю інформацією Саітов Магомед, який вдарив мого брата 30 квітня 2018 року, вже знаходиться в Україні. 18 лютого 2019 року, через 10 місяців після нападу, нам офіційно стало відомо, що Саітов Магомед нарешті є в обліку Генерального секретаріату МОКП-Інтерпол з "червоною" карткою, тобто з метою арешту та подальшої екстрадиції до України".

"Як він перетнув кордон України - загадка. Як і те, чому мовчить поліція і прокуратура".

Деталі: Пізніше Найєм написав, що Саітова вже затримали і готуються обрати йому запобіжний захід.

Пряма мова: "Нападник на мого брата, Саітов Магомед-Амін, наразі знаходиться в Україні. Його схопили і сьогодні о 18:00 буде судове засідання за клопотанням прокуратури міста Києва про застосування раніше обранного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Адреса суда: Дегтярівська, 31а.

Суддя Циктіч Віталій Михайлович".

Деталі: У прес-службі Нацполіції "Українській правді" підтвердили факт затримання Саітова. Також факт застосування запобіжного заходу підтвердили в прокуратурі Києва.

Пряма мова речника поліції Ярослава Тракала: "Він був затриманий учора, перебуває в ізоляторі тимчасового утримання, сьогодні Шевченківський районний суд застосує міру запобіжного заходу. Досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт за погодженням із прокуратурою направлено до суду".

фото: мвс

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