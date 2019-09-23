Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нападника на Найєма, який був у розшуку, затримали і арештують

Понеділок, 23 вересня 2019, 17:19
Нападника на Найєма, який був у розшуку, затримали і арештують

Один із нападників на екс-нардепа Мустафу Найєма Магомед-Амін Саітов, якого розшукує поліція, перебуває в Україні, його затримали.

Джерело: Facebook-сторінка адвоката Масі Найєма, Нацполіція, прокуратура Києва

Пряма мова: "За моєю інформацією Саітов Магомед, який вдарив мого брата 30 квітня 2018 року, вже знаходиться в Україні. 18 лютого 2019 року, через 10 місяців після нападу, нам офіційно стало відомо, що Саітов Магомед нарешті є в обліку Генерального секретаріату МОКП-Інтерпол з "червоною" карткою, тобто з метою арешту та подальшої екстрадиції до України".

"Як він перетнув кордон України - загадка. Як і те, чому мовчить поліція і прокуратура".

Деталі: Пізніше Найєм написав, що Саітова вже затримали і готуються обрати йому запобіжний захід. 

Пряма мова: "Нападник на мого брата, Саітов Магомед-Амін, наразі знаходиться в Україні. Його схопили і сьогодні о 18:00 буде судове засідання за клопотанням прокуратури міста Києва про застосування раніше обранного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Адреса суда: Дегтярівська, 31а.
Суддя Циктіч Віталій Михайлович".

Деталі: У прес-службі Нацполіції "Українській правді" підтвердили факт затримання Саітова. Також факт застосування запобіжного заходу підтвердили в прокуратурі Києва.

Пряма мова речника поліції Ярослава Тракала: "Він був затриманий учора, перебуває в ізоляторі тимчасового утримання, сьогодні Шевченківський районний суд застосує міру запобіжного заходу. Досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт за погодженням із прокуратурою направлено до суду".

 
фото: мвс

Передісторія:

  • 30 квітня 2018 року у центрі Києва нардеп Мустафа Найєм став учасником кофлікту з групою осіб, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження та потрапив до лікарні зі зламаною щелепою і струсом мозку.
  • Трьох учасників конфлікту - чоловіків 1999 та 1996 р.н, двоє з яких мають громадянство РФ, один - громадянин України - було затримано. Їм оголошено про підозру за ч. 2 ст. 296 КК  - "хуліганство, вчинене групою осіб". 
  • Четвертий нападник Магомед-Амін Саітов є одним із засновників промоутерської компанії "Бум-бокс Промоушнс". Найєм заявив, що той вилетів з України до Баку. 2 травня 2018 року Магомеда-Аміна Саітова оголосили у розшук.
  • У прокуратурі Києва заявили, що чоловік, який завдав Найєму тілесних ушкоджень та зник з місця конфлікту, перетнув державний кордон та літаком Київ-Баку залишив територію України за 2 години після сутички.
  • 5 травня глава МВС Арсен Аваков заявив, що його затримано в Азербайджані, розпочато екстрадиційні процедури.
  • 6 травня заступник генпрокурора України Євген Єнін повідомив, що екстрадиція Саітова з Азербайджану може тривати кілька місяців.
  • Пізніше стало відомо, що Азейрбаджан відмовив в екстрадиції Магомеда-Аміна Саітова, четвертого підозрюваного в нападі на народного депутата від БПП Мустафу Найєма.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Найємкримінал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
Найєм
Масі Найєм: Україна сильно зміниться після війни. Дай Бог вижити, я дуже хочу бути частиною цієї України
Доктор Найєм і його діти. Історія одного кіоску
Найєм йде з Укроборонпрому: скоротили посаду
Останні новини
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:20
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
Усі новини...
Реклама: