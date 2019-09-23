Напавшего на Найема, который находился в розыске, задержали и арестуют
Один из нападавших на экс-нардепа Мустафа Найем Магомед-Амин Саитов, которого разыскивает полиция, находится в Украине, его задержали.
Источник: Facebook-страница адвоката Маси Найем, Нацполиция, прокуратура Киев
Прямая речь: "По моей информации, Саитов Магомед, который ударил моего брата 30 апреля 2018 года, уже находится в Украине. 18 февраля 2019 года, через 10 месяцев после нападения, нам официально стало известно, что Саитова Магомед наконец есть в учете Генерального секретариата МОУП-Интерпол с "красной" карточкой, то есть с целью ареста и последующей экстрадиции в Украину".
"Как он пересек границу Украины - загадка. Как и то, почему молчит полиция и прокуратура".
Детали: Позже Найем написал, что Саитова уже задержали и готовятся избрать ему меру пресечения.
Прямая речь: "Напавший на моего брата, Саитов Магомед-Амин, сейчас находится в Украине. Его схватили и сегодня в 18:00 будет судебное заседание по ходатайству прокуратуры города Киева о применении ранее избранной меры пресечения в виде содержания под стражей. Адрес суда: Дегтяревская, 31а. Судья Циктич Виталий Михайлович".
Детали: В пресс-службе Нацполиции "Украинской правде" подтвердили факт задержания Саитова. Также факт применения меры пресечения подтвердили в прокуратуре Киева.
Прямая речь спикера полиции Ярослава Тракало: "Он был задержан вчера, находится в изоляторе временного содержания, сегодня Шевченковский районный суд применит меру пресечения. Досудебное расследование в этом криминальном производстве завершено. Обвинительный акт по согласованию с прокуратурой направлен в суд".
Предыстория:
- 30 апреля 2018 в центре Киева нардеп Мустафа Найем стал участником кофликты с группой лиц, в результате чего получил телесные повреждения и попал в больницу со сломанной челюстью и сотрясением мозга.
- Трех участников конфликта - мужчин 1999 и 1996 г.р., двое из которых имеют гражданство РФ, один - гражданин Украины - были задержаны. Им объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 296 УК - "хулиганство, совершенное группой лиц".
- Четвертый нападающий Магомед-Амин Саитов является одним из основателей промоутерской компании "Бум-бокс Промоушнс". Найем заявил, что тот вылетел из Украины в Баку.
- 2 мая 2018 Магомеда-Амина Саитова объявили в розыск.
- В прокуратуре Киева заявили, что человек, который нанес Найему телесных повреждений и скрылся с места конфликта, пересек государственную границу и самолетом Киев-Баку покинул территорию Украины 2 часа после стычки.
- 5 мая глава МВД Арсен Аваков заявил, что он задержан в Азербайджане, начато экстрадиционные процедуры.
- 6 мая заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин сообщил, что экстрадиция Саитова из Азербайджана может длиться несколько месяцев.
- Позже стало известно, что Азейрбаджан отказал в экстрадиции Магомеда-Амина Саитова, четвертого подозреваемого в нападении на народного депутата от БПП Мустафа Найем.