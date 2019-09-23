Один из нападавших на экс-нардепа Мустафа Найем Магомед-Амин Саитов, которого разыскивает полиция, находится в Украине.

Источник: Facebook-страница адвоката Маси Найем.

Прямая речь: "По моей информации, Саитов Магомед, который ударил моего брата 30 апреля 2018, уже находится в Украине. 18 февраля 2019, через 10 месяцев после нападения, нам официально стало известно, что Саитова Магомед наконец есть в учете Генерального секретариата МОУП-Интерпол с "красной" карточкой, то есть с целью ареста и последующей экстрадиции в Украину".

"Как он пересек границу Украины - загадка. Как и то, почему молчит полиция и прокуратура".

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