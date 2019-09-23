Один из нападавших на экс-нардепа Мустафа Найем Магомед-Амин Саитов, которого разыскивает полиция, находится в Украине, его задержали.

Источник: Facebook-страница адвоката Маси Найем, Нацполиция, прокуратура Киев

Прямая речь: "По моей информации, Саитов Магомед, который ударил моего брата 30 апреля 2018 года, уже находится в Украине. 18 февраля 2019 года, через 10 месяцев после нападения, нам официально стало известно, что Саитова Магомед наконец есть в учете Генерального секретариата МОУП-Интерпол с "красной" карточкой, то есть с целью ареста и последующей экстрадиции в Украину".

"Как он пересек границу Украины - загадка. Как и то, почему молчит полиция и прокуратура".

Детали: Позже Найем написал, что Саитова уже задержали и готовятся избрать ему меру пресечения.

Прямая речь: "Напавший на моего брата, Саитов Магомед-Амин, сейчас находится в Украине. Его схватили и сегодня в 18:00 будет судебное заседание по ходатайству прокуратуры города Киева о применении ранее избранной меры пресечения в виде содержания под стражей. Адрес суда: Дегтяревская, 31а. Судья Циктич Виталий Михайлович".

Детали: В пресс-службе Нацполиции "Украинской правде" подтвердили факт задержания Саитова. Также факт применения меры пресечения подтвердили в прокуратуре Киева.

Прямая речь спикера полиции Ярослава Тракало: "Он был задержан вчера, находится в изоляторе временного содержания, сегодня Шевченковский районный суд применит меру пресечения. Досудебное расследование в этом криминальном производстве завершено. Обвинительный акт по согласованию с прокуратурой направлен в суд".

фото: МВС

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