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Новини 23 вересня: "масштабний челендж", підписані закони

Понеділок, 23 вересня 2019, 21:53

Зеленський оголосив черговий флешмоб та підписав закон про імпічмент — новини, які були актуальні 23 вересня.

Про "масштабний челендж"

Президент Володимир Зеленський записав нове відеозвернення, в якому закликав українців взяти участь у масштабному флешмобі – спробувати жити по-іншому: не носити хабарі, не пиляти бюджет, доносити сміття до урн та повідомляти про корупцію у НАБУ.

Після відео рада громадського контролю бюро заявила, що НАБУ не розслідує усі корупційні злочини та закликала Зеленського не поширювати дезінформацію.

Про підписані закони

Зеленський підписав прийнятий Верховною Радою закон "Про особливу процедуру усунення президента України з поста".

Також Зеленський підписав закон про реформу прокуратури.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є телеграм-канал "УП. Кляті питання". На нього підписано більше 16 тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі щось постійно пояснюють, з усього жартують майже у кожному пості, а ще відповідають на питання читачів. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Делегація Верховної Ради України у Парламентській асамблеї Ради Європи не братиме участі в осінній сесії організації з 30 вересня по 4 жовтня.

У команді Зеленського розглядають на різних переговорах ідею підписання міжнародного договору, щоб закріпити "на століття" суверенітет і територіальну цілісність України.

Міський голова Києва Віталій Кличко планує звільнити з посад двох своїх заступників Олександра Спасибка і Дмитра Давтяна.

У пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне" між Україною і Польщею на вихідних затримали автомобіль із екс-дружиною глави Нацполіції Вікторією Князєвою, що перевозив велику суму готівки без необхідного декларування.

Один із нападників на екс-нардепа Мустафу Найєма Магомед-Амін Саітов, якого розшукує поліція, перебуває в Україні, його затримали.

Українська правда

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