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Новости 23 сентября: "масштабный челлендж", подписанные законы

Понедельник, 23 сентября 2019, 21:53

Зеленский объявил очередной флешмоб и подписал закон об импичменте — новости, которые были актуальны 23 сентября.

О "масштабном челлендже"

Президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение, в котором призвал украинцев принять участие в масштабном флешмобе – попытаться жить по-другому: не носить взятки, не пилять бюджет, доносить мусор до урн и сообщать о коррупции в НАБУ.

После видео совет общественного контроля бюро заявил, что НАБУ по закону не расследует все коррупционные преступления и призвал Зеленского не распространять дезинформацию.

О подписанных законах

Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон "Об особой процедуре отстранения президента Украины с поста".

Также Зеленский подписал закон о реформе прокуратуры.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" есть телеграм-канал "УП. Кляті питання". На него подписано более 16 тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале постоянно что-то объясняют, со всего шутят почти в каждом посте, а ещё отвечают на вопросы читателей. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Делегация Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы не будет принимать участия в осенней сессии организации с 30 сентября по 4 октября.

В команде Зеленского рассматривают на различных переговорах идею подписания масштабного международного договора, чтобы закрепить "на столетия" суверенитет и территориальную целостность Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко планирует уволить с должностей двух своих заместителей Александра Спасибка и Дмитрия Давтяна.

В пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенне" между Украиной и Польшей на выходных задержали автомобиль с экс-супругой главы Нацполиции Викторией Князевой, перевозивший крупную сумму наличных без необходимого декларирования.

Один из нападавших на экс-нардепа Мустафа Найем Магомед-Амин Саитов, которого разыскивает полиция, находится в Украине, его задержали.

Украинская правда

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