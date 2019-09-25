Депутату БПП повідомлено про підозру у п'яній бійці

Прокуратура Херсонської області повідомила про підозру у хуліганстві депутату Херсонської обласної ради.

Джерело: прес-служба прокуратури Херсонської області.

Дослівно: "Досудовим розслідуванням установлено, що 22.09.2019 вказаний депутат, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, знаходячись у громадському місці, вчинив хуліганські дії відносно потерпілого Ч., завдавши йому два удари руками в обличчя, а також грубо порушив громадський порядок та права громадян на спокій і відпочинок шляхом гучного викрикування у нічний час образ нецензурною лайкою".

Деталі: В повідомлені йдеться, що вказаний депутат обласної ради, продовжуючи свої хуліганські дії, наніс удари декільком журналістам, які намагалися зафіксувати факти неправомірної поведінки, та відібрав у них телефони. Також погрожував фізичною розправою.

Таким чином, прокуратура повідомляє, що депутат Херсонської обласної ради VII скликання вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 296 КК України, - хуліганство, тобто "грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, пов’язане з опором громадянам, які припиняли хуліганські дії".

Що було раніше: У мережі з’явилась інформацію про те, що депутат Херсонської обласної ради від БПП Євген Рищук нібито побив депутата Олешківської райради Романа Чухалова. Поліція відкрила кримінальне провадження про "умисне легке тілесне ушкодження".

Сам Рищук каже, що сам є потерпілим та вже звернувся до поліції із заявою про напад на себе.

Депутат також назвав неправдивою інформацію про те, що під час бійки він нібито погрожував другу вбитої херсонської активістки Катерини Гандзюк. Рищук стверджує, що не був знайомий з активісткою та причетними до нападу на неї.

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