Депутату БПП сообщено о подозрении в пьяной драке
Прокуратура Херсонской области сообщила о подозрении в хулиганстве депутату Херсонского областного совета.
Источник: пресс-служба прокуратуры Херсонской области.
Дословно: "Досудебным расследованием установлено, что 22.09.2019 указанный депутат, находясь в состоянии алкогольного опьянения, находясь в общественном месте, совершил хулиганские действия в отношении потерпевшего Ч., нанеся ему два удара руками в лицо, а также грубо нарушил общественный порядок и права граждан на покой и отдых путем громкого выкрикивания в ночное время оскорблений нецензурной бранью".
Детали: В сообщении говорится, что указанный депутат областного совета, продолжая свои хулиганские действия, нанес удары нескольким журналистам, которые пытались зафиксировать факты неправомерного поведения, и отобрал у них телефоны. Также угрожал физической расправой.
Таким образом, прокуратура сообщает, что депутат Херсонского областного совета VII созыва совершил уголовное преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 296 УК Украины, - хулиганство, то есть "грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью, связанное с сопротивлением гражданам, которые прекращали хулиганские действия".
Что было раньше: В сети появилась информация о том, что Рищук якобы избил депутата Олешковской райсовета Романа Чухалова. Полиция открыла уголовное производство об "умышленном легком телесном повреждении".
Сам Рищук говорит, что сам является потерпевшим и уже обратился в полицию с заявлением о нападении на себя.
Депутат также назвал неправдивой информацию о том, что во время драки он якобы угрожал другу убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Рищук утверждает, что не был знаком с активисткой и причастными к нападению на нее.
Предыстория:
- Общественные активисты считают Евгения Рищука причастным к убийству Екатерины Гандзюк. Однако следствие не объявляло ему подозрение.
- 9 апреля Рищук написал заявление об увольнении с должности заместителя главы Херсонской областной администрации.
- 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами. 4 ноября она умерла в больнице после множественных операций.
- 6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука – к 6 годам тюрьмы.
- Главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру объявили подозрение в заказе убийства Гандзюк, но позже смягчили его.