Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Депутату БПП сообщено о подозрении в пьяной драке

Среда, 25 сентября 2019, 14:07

Прокуратура Херсонской области сообщила о подозрении в хулиганстве депутату Херсонского областного совета.

Источник: пресс-служба прокуратуры Херсонской области.

Дословно: "Досудебным расследованием установлено, что 22.09.2019 указанный депутат, находясь в состоянии алкогольного опьянения, находясь в общественном месте, совершил хулиганские действия в отношении потерпевшего Ч., нанеся ему два удара руками в лицо, а также грубо нарушил общественный порядок и права граждан на покой и отдых путем громкого выкрикивания в ночное время оскорблений нецензурной бранью".

Детали: В сообщении говорится, что указанный депутат областного совета, продолжая свои хулиганские действия, нанес удары нескольким журналистам, которые пытались зафиксировать факты неправомерного поведения, и отобрал у них телефоны. Также угрожал физической расправой.

Таким образом, прокуратура сообщает, что депутат Херсонского областного совета VII созыва совершил уголовное преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 296 УК Украины, - хулиганство, то есть "грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью, связанное с сопротивлением гражданам, которые прекращали хулиганские действия".

Что было раньше: В сети появилась информация о том, что Рищук якобы избил депутата Олешковской райсовета Романа Чухалова. Полиция открыла уголовное производство об "умышленном легком телесном повреждении".

Сам Рищук говорит, что сам является потерпевшим и уже обратился в полицию с заявлением о нападении на себя.

Депутат также назвал неправдивой информацию о том, что во время драки он якобы угрожал другу убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Рищук утверждает, что не был знаком с активисткой и причастными к нападению на нее.

Предыстория:

  • Общественные активисты считают Евгения Рищука причастным к убийству Екатерины Гандзюк. Однако следствие не объявляло ему подозрение.
  • 9 апреля Рищук написал заявление об увольнении с должности заместителя главы Херсонской областной администрации.
  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами. 4 ноября она умерла в больнице после множественных операций.
  • 6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука – к 6 годам тюрьмы.
  • Главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру объявили подозрение в заказе убийства Гандзюк, но позже смягчили его.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Херсонская областьБППпрокуратурадрака
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
Херсонская область
На Херсонщине и Николаевщине была угроза баллистики
Россияне ударили по Бериславу на Херсонщине, пострадал директор больницы
Враг за сутки 77 раз обстрелял Херсонскую область: 10 раненых
Последние новости
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
Все новости...
Реклама: