Прокуратурой Херсонской области сообщено о подозрении в хулиганстве депутату Херсонского областного совета Евгению Рищуку.

Источник: пресс-служба прокуратуры Херсонской области.

Дословно: "Досудебным расследованием установлено, что 22.09.2019 указанный депутат, находясь в состоянии алкогольного опьянения, находясь в общественном месте, совершил хулиганские действия в отношении потерпевшего Ч., нанеся ему два удара руками в лицо, а также грубо нарушил общественный порядок и права граждан на покой и отдых путем громкого выкрикивания в ночное время оскорблений нецензурной бранью".

Детали: В сообщении говорится, что указанный депутат областного совета, продолжая свои хулиганские действия, нанес удары нескольким журналистам, которые пытались зафиксировать факты неправомерного поведения, и отобрал у них телефоны. Также угрожал физической расправой.

Таким образом, прокуратура сообщает, что депутат Херсонского областного совета VII созыва совершил уголовное преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 296 УК Украины, - хулиганство, то есть "грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью, связанное с сопротивлением гражданам, которые прекращали хулиганские действия".

Что было раньше: В сети появилась информация о том, что Рищук якобы избил депутата Олешковской райсовета Романа Чухалова. Полиция открыла уголовное производство об "умышленном легком телесном повреждении".

Сам Рищук говорит, что сам является потерпевшим и уже обратился в полицию с заявлением о нападении на себя.

Депутат также назвал неправдивой информацию о том, что во время драки он якобы угрожал другу убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Рищук утверждает, что не был знаком с активисткой и причастными к нападению на нее.

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