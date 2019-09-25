Депутату БПП Рищуку сообщено о подозрении за пьяную драку

194 просмотра
Среда, 25 сентября 2019, 14:07

Прокуратурой Херсонской области сообщено о подозрении в хулиганстве депутату Херсонского областного совета Евгению Рищуку.

Источник: пресс-служба прокуратуры Херсонской области.

Дословно: "Досудебным расследованием установлено, что 22.09.2019 указанный депутат, находясь в состоянии алкогольного опьянения, находясь в общественном месте, совершил хулиганские действия в отношении потерпевшего Ч., нанеся ему два удара руками в лицо, а также грубо нарушил общественный порядок и права граждан на покой и отдых путем громкого выкрикивания в ночное время оскорблений нецензурной бранью".

Детали: В сообщении говорится, что указанный депутат областного совета, продолжая свои хулиганские действия, нанес удары нескольким журналистам, которые пытались зафиксировать факты неправомерного поведения, и отобрал у них телефоны. Также угрожал физической расправой.

Таким образом, прокуратура сообщает, что депутат Херсонского областного совета VII созыва совершил уголовное преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 296 УК Украины, - хулиганство, то есть "грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью, связанное с сопротивлением гражданам, которые прекращали хулиганские действия".

Что было раньше: В сети появилась информация о том, что Рищук якобы избил депутата Олешковской райсовета Романа Чухалова. Полиция открыла уголовное производство об "умышленном легком телесном повреждении".

Сам Рищук говорит, что сам является потерпевшим и уже обратился в полицию с заявлением о нападении на себя.

Депутат также назвал неправдивой информацию о том, что во время драки он якобы угрожал другу убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Рищук утверждает, что не был знаком с активисткой и причастными к нападению на нее.

Предыстория:

  • Общественные активисты считают Евгения Рищука причастным к убийству Екатерины Гандзюк. Однако следствие не объявлялоему подозрение.
  • 9 апреля Рищукнаписал заявление об увольнении с должности заместителя главы Херсонской областной администрации.
  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку ЕкатеринуГандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами. 4 ноября она умерла в больнице после множественных операций.
  • 6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям.Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука – к 6 годам тюрьмы.
  • Главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру объявили подозрение в заказе убийства Гандзюк, но позже смягчилиего.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Херсонская область БПП прокуратура драка


powered by lun.ua
Материалы по теме
У депутата БПП своя версию драки: Я упал, мне очки искали полчаса 23 сентября 2019, 13:05
Пьяный депутат от БПП избил человека – местная власть 23 сентября 2019, 09:06
К похищению политзаключенного Шумкова причастны украинские спецслужбы - родственники 20 сентября 2019, 18:50
Все новости
Главные новости
Уволился заместитель Холодницкого
Скандальний "слуга народа" хочет, чтобы родители сбросились на люки для школы
Вместо Князева назначили нового главу Нацполиции
В Донецке вспыхнул пожар со взрывами, говорят о складе боеприпасов – СМИ
Все новости
безопасность

Укусы змей: как предотвратить и лечить

социум

Кто такие полиаморы: хаотичный секс или любовь по согласию?

здоровье

Целлюлит: как избавиться и почему возникает

Поиск по сайту
Архив
Весь архів