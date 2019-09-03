ООС: 15 ворожих обстрілів, один загиблий

2099 переглядів
Вівторок, 3 вересня 2019, 07:26

Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 15 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, один військовослужбовець загинув.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Бойовики застосували артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 12 обстрілів позицій Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил.

"За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув, ще один військовослужбовець отримав поранення",- повідомили у штабі.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ООС Донбас


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Станиці Луганській почнуть будувати міст: блокпост бойовиків знято – Зеленський 2 вересня 2019, 12:22
У лікарні в Дніпрі помер військовий, поранений біля Мар’їнки 2 вересня 2019, 11:17
Бойовики вбили ще одного українського бійця 2 вересня 2019, 08:36
Усі новини
Головні новини
Рада направила на оцінку КС ініціативу Зеленського про "закони від народу"
"Небитий" Шуфрич прокоментував меми на себе: Хай спробують
Нідерландські слідчі хочуть допитати бойовика Цемаха, доки він в Україні
"Давав настанову новому депутату": у ресторані побилися два нардепи
Усі новини
Освіта

Як вчителька пояснює математику в Instagram

соцмережі

Як пройти детокс від гаджетів за 7 днів

посміхніться!

Комікси 30-річного дизайнера