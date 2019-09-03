ООС: 15 ворожих обстрілів, один загиблий

Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 15 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, один військовослужбовець загинув.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Бойовики застосували артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 12 обстрілів позицій Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил.

"За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув, ще один військовослужбовець отримав поранення",- повідомили у штабі.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".