Війна на Донбасі: 5 обстрілів за добу, загиблий від вибуху на шахті в Донецьку

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Середа, 4 вересня 2019, 23:44

Джерело: ООС

Упродовж доби бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню. 

Деталі: Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Штаб зафіксував обстріли в околицях Водяного, Опитного, Майорська, Шумів, Південного.

Також, за даними росЗМІ, 4 вересня в окупованому Донецьку близько 9:30 ранку стався вибух на пустирі біля шахти імені Скочинського у Кіровському районі. Внаслідок вибуху загинула людина. Шахта знаходиться в 10 км від лінії розмежування.

Цьому передувало 10 обстрілів 3 вересня, внаслідок яких четверо українських військових отримали поранення.

Українська правда

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Теми: війна Об'єднані сили на Донбасі


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