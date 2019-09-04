Война на Донбассе: 5 обстрелов за сутки, погибший от взрыва на шахте в Донецке

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Среда, 4 сентября 2019, 23:44

Источник: ООС 

За сутки боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. 

Детали: Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими соглашениями калибров оружия, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Штаб зафиксировал обстрелы в окрестностях Водяного, Опытного, Майорского, Шумов, Южного.

Также, по данным росСМИ, 4 сентября в оккупированном Донецке около 9:30 утра произошел взрыв на пустыре возле шахты имени Скочинского в Кировском районе. В результате взрыва погиб человек. Шахта находится в 10 км от линии разграничения.

Этому предшествовали 10 обстрелов 3 сентября, в результате которых четыре украинских военных получили ранения.

Украинская правда

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Темы: война Объединенные силы на Донбассе


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