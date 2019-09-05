МЗС України висловило протест угорському дипломату 

Міністерство закордонних справ України висловило протест Угорщині через заяви про "громадянську війну" в Україні.

Про це йдеться в коментарі МЗС.

У МЗС заявили, що представник уряду Угорщини Трістан Азбей використав неприпустиму риторику у своєму виступі, заявивши про "кризу громадянської війни" в Україні.

У зв’язку з цією заявою до МЗС України викликали тимчасового повіреного у справах Угорщини в Україні Крістіну Марфі. Угорському дипломату було висловлено рішучий протест.

"Категорично неприйнятною для України є ситуація, коли високі посадові особи сусідньої держави називають триваючу з 2014 року збройну російську агресію проти України "громадянською війною", — заявили у МЗС.

У дипломатичному відомстві наголосили, що Угорщина, як член ЄС та НАТО, має дотримуватися офіційної позиції стосовно російської агресії проти України.