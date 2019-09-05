В Антикорсуді заявили про "правову невизначеність"

Джерело: заступник голови ВАКС Євген Крук в коментарі "Громадському"

Верховна Рада має прийняти закон, який позбавить Вищий антикорупційний суд правової невизначеності.

Пряма мова: "Зараз є конфлікт норм, деяка невизначеність із підсудністю ВАКС. Вона може бути усунена як убік зменшення, так і вбік збільшення кількості справ.

Суду можуть залишити близько 200 справ, які розслідує НАБУ, або 3600 всіх справ, включно з тими, в яких брали участь інші правоохоронні органи. Там суми набагато менші за 500 тисяч".

Деталі: Суддя пояснив, що закон має визначити, чи розглядає ВАКС справи виключно Національного антикорупційного бюро, або також і інші корупційні справи.

Що було раніше: 5 вересня голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич оголосила про початок роботи суду.

Того ж дня Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала перший обвинувальний акт до Антикорсуду.

Нагадаємо:

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура хочуть законодавчо закріпити за Вищим антикорупційним судом розгляд виключно справ, розслідуваних їхніми детективами та прокурорами.

Знати більше: Замкнена вертикаль. Що таке Вищий антикорупційний суд і чому його створення бояться політики?