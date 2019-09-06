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У Києві запустили платформу, де можна подивитись якість повітря

П'ятниця, 6 вересня 2019, 12:41

Джерело: Facebook-cторінка мера Києва Віталія Кличка

У Києві запустили онлайн-платформу, яка показує наскільки забруднене повітря в різних районах столиці.

Деталі: Фахівці Kyiv Smart City запустили платформу, де в режимі онлайн можна дізнатись якість повітря. Вона вимірює кількість шкідливих речовин, що залежить від напрямку вітру і погодних умов. 

Як йдеться у відео, це перші комплексні компактні станції вимірювання якості повітря.

Інформація відображена на інтерактивній мапі і постійно оновлюється. Наразі фіксують дані на 10 локаціях у всіх районах Києва. У планах розширити мережу вимірювальних станцій. 

Проводять аналіз повітря щоденно за 8 показниками: формальдегід (CH₂O), діоксид азоту (NO₂), чадний газ (CO), кисень (O₂), вуглекислий газ (CO₂), температура повітря, вологість, атмосферний тиск.

Також цим сервісом можуть користуватись і органи, що відповідають за екологічну ситуацію в місті.

Теми: Київекологія
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