Екс-депутату Скуратовському повідомили про підозру у приховуванні понад 25 млн грн
Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру колишньому народному депутату України Сергію Скуратовському у внесенні недостовірних відомостей у декларацію про доходи.
Джерело: прес-служба САП
Дослівно: "Колишній народний обранець підозрюється у внесенні недостовірних відомостей у декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме у приховуванні наявності у його родини корпоративних прав на три юридичні особи загальною вартістю понад 24 млн. грн., користування транспортним засобом Mercedes-Benz S450 та нежитловим приміщенням, вартістю 1,5 млн. грн.".
Деталі: У зв’язку із тим, що місцеперебування особи на теперішній час не встановлено, повідомлення про підозру вручено у передбачений законом спосіб. На теперішній час правоохоронцями вживаються заходи для встановлення місцезнаходження підозрюваного.
Що було раніше: Сергій Скуратовський протягом двох років не декларував мальтійську компанію і яхту, яку згодом переписав на помічницю. Справу проти нього відкрили у вересні 2017 року.
Недостовірна інформація у деклараціях нардепа Сергія Скуратовського за 2015-2016 роки стала підставою для розслідування НАБУ. Детективи встановили, що народний обранець не задекларував багатомільйонний бізнес своєї дружини.
У НАБУ почали цю справу після виходу журналістського розслідування про те, що родина Скуратовського володіє яхтами загальною вартістю близько 10 млн грн.
Провівши обшуки, детективи знайшли інші факти брехні в декларації. Після цього подання про зняття недоторканності зі Скуратовського було готове, але генпрокурор Юрій Луценко повернув його назад до САП.
Нагадуємо:
- Напередодні прокуратура Київщини повідомила Скуратовському про підозру через напад і погрози сільському голові Плахтянки Олександру Сорочану.
- Він все заперечував і заявляв, що жодних протиправних дій щодо Сорочана не здійснював. Скуратовського оголошено в розшук.
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