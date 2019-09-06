Екс-депутату Скуратовському повідомили про підозру у приховуванні понад 25 млн грн

Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру колишньому народному депутату України Сергію Скуратовському у внесенні недостовірних відомостей у декларацію про доходи.

Джерело: прес-служба САП

Дослівно: "Колишній народний обранець підозрюється у внесенні недостовірних відомостей у декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме у приховуванні наявності у його родини корпоративних прав на три юридичні особи загальною вартістю понад 24 млн. грн., користування транспортним засобом Mercedes-Benz S450 та нежитловим приміщенням, вартістю 1,5 млн. грн.".

Деталі: У зв’язку із тим, що місцеперебування особи на теперішній час не встановлено, повідомлення про підозру вручено у передбачений законом спосіб. На теперішній час правоохоронцями вживаються заходи для встановлення місцезнаходження підозрюваного.

Що було раніше: Сергій Скуратовський протягом двох років не декларував мальтійську компанію і яхту, яку згодом переписав на помічницю. Справу проти нього відкрили у вересні 2017 року.

Недостовірна інформація у деклараціях нардепа Сергія Скуратовського за 2015-2016 роки стала підставою для розслідування НАБУ. Детективи встановили, що народний обранець не задекларував багатомільйонний бізнес своєї дружини.

У НАБУ почали цю справу після виходу журналістського розслідування про те, що родина Скуратовського володіє яхтами загальною вартістю близько 10 млн грн.

Провівши обшуки, детективи знайшли інші факти брехні в декларації. Після цього подання про зняття недоторканності зі Скуратовського було готове, але генпрокурор Юрій Луценко повернув його назад до САП.

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