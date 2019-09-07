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Засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір" етапували до Ставропольського краю

Субота, 7 вересня 2019, 00:24
Засуджених у справі Хізб ут-Тахрір етапували до Ставропольського краю

Трьох засуджених у Росії за першою бахчисарайською «справою Хізб ут-Тахрір» кримських татар Зеврі Абсеітова, Енвера Мамутова і Ремзі Меметова етапували з СІЗО в місця відбування покарання.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

Зеврі Абстеітов буде відбувати свій термін у колонії №1 в селі Кочубеївське Ставропольського краю Росії. Мамутов і Меметов, згідно з розподілом, потрапили в колонію №11 міста Михайловськ, також у Ставропольському краї Росії.

Абсеітова відразу після прибуття в колонію посадили в штрафний ізолятор на невизначений час. Двоє інших ув'язнених на даний момент знаходяться в карантині.

Місце знаходження ще одного засудженого у цій справі, а саме Рустема Абільтарова поки залишається невідомим. В останній раз його бачили в СІЗО П'ятигорська (Росія).

Нагадаємо:

  • 12 травня 2016 року у Бахчисараї російські силовики провели серію обшуків в будинках мусульман-кримських татар, а також у місцевому кафе. В результаті були затримані і звинувачено в тероризмі четверо бахчисарайців: Зеврі Абсеітов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Енвер Мамутов. Їх звинуватили в участі в організації «Хізб ут-Тахрір».

Теми: КримРосіясуд
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