США посилили санкції проти Куби

Уряд США посилив санкції проти кубинського режиму, запровадивши додаткові обмеження на перекази та заборонивши окремі фінансові операції у твердій валюті.

Про це йдеться в заяві американського Мінфіну, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США запровадив зміни до Правил контролю за кубинськими активами, продовживши виконання Меморандуму президента США про національну безпеку, оголошеного в червні 2017 року щодо політики США відносно Куби", - наголошується в документі, який надав Мінфін.

Зокрема, Мінфін США встановив обмеження для сімейних переказів до 1 тис. доларів на квартал, а також наклав заборону для переказів членам родин окремих кубинських чиновників та членів Кубинської комуністичної партії. Крім того, введена заборона на отримання в Кубі фінансових пожертв, проведення транзитних платежів та деякі інші операції.

Він підкреслив, що за допомогою запроваджених регуляторних поправок США обмежують Кубу в доступі до вільноконвертованої валюти. "Ми стримуємо погану поведінку уряду Куби й продовжуємо підтримувати багатостраждальний народ Куби", - заявив у цьому зв'язку глава Мінфіну США.

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