Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США посилили санкції проти Куби

Субота, 7 вересня 2019, 01:14
США посилили санкції проти Куби

Уряд США посилив санкції проти кубинського режиму, запровадивши додаткові обмеження на перекази та заборонивши окремі фінансові операції у твердій валюті.

Про це йдеться в заяві американського Мінфіну, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США запровадив зміни до Правил контролю за кубинськими активами, продовживши виконання Меморандуму президента США про національну безпеку, оголошеного в червні 2017 року щодо політики США відносно Куби", - наголошується в документі, який надав Мінфін.

Зокрема, Мінфін США встановив обмеження для сімейних переказів до 1 тис. доларів на квартал, а також наклав заборону для переказів членам родин окремих кубинських чиновників та членів Кубинської комуністичної партії. Крім того, введена заборона на отримання в Кубі фінансових пожертв, проведення транзитних платежів та деякі інші операції.

Він підкреслив, що за допомогою запроваджених регуляторних поправок США обмежують Кубу в доступі до вільноконвертованої валюти. "Ми стримуємо погану поведінку уряду Куби й продовжуємо підтримувати багатостраждальний народ Куби", - заявив у цьому зв'язку глава Мінфіну США.

Нагадаємо:

  • У травні президент США Дональд Трамп пригрозив санкціями Кубі за підтримку режиму Мадуро у Венесуелі.

Теми: СШАсанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
США
"Не будемо соромитися знову піти до Конгресу" – Білий дім про додаткові кошти для України
У Білому домі прокоментували перспективи підготовки українських пілотів на F-16
Російські мільярдери Авен і Фрідман потрапили під американські санкції
Останні новини
23:42
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
Усі новини...
Реклама: