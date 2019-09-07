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США усилили санкции против Кубы

Суббота, 7 сентября 2019, 01:14
США усилили санкции против Кубы

Правительство США усилило санкции против Кубы, введя дополнительные ограничения на переводы и запретив отдельные финансовые операции в твердой валюте.

Об этом говорится в заявлении американского Минфина, сообщает Укринформ.

"Сегодня Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввел изменения в Правила контроля за кубинскими активами, продолжив выполнение Меморандума президента США о национальной безопасности, объявленного в июне 2017 года по политике США относительно Кубы", - отмечается в документе, который предоставил Минфин.

В частности, Минфин США установил ограничения для семейных переводов до 1 тыс. долларов в квартал, а также наложил запрет для переводов членам семей отдельных кубинских чиновников и членов Кубинской коммунистической партии. Кроме того, введен запрет на получение на Кубе финансовых пожертвований, проведение транзитных платежей и некоторые другие операции.

Он подчеркнул, что с помощью введенных регуляторных поправок США ограничивают Кубу в доступе к свободно конвертируемой валюте. "Мы сдерживаем плохое поведение правительства Кубы и продолжаем поддерживать многострадальный народ Кубы", - заявил в этой связи глава Минфина США.

Напомним:

  • В мае президент США Дональд Трамп пригрозил санкциями Кубе за поддержку режима Мадуро в Венесуэле.

Темы: СШАсанкции
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