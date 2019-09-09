США відкликають свого представника з Афганістану

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Понеділок, 9 вересня 2019, 04:28

Сполучені Штати відкликають свого представника на мирних переговорах із екстремістським угрупованням "Талібан".

Про це повідомив державний секретар Майк Помпео, передає Радіо Свобода.

За словами Помпео, Вашингтон відкликав спеціального представника США з мирного врегулювання в Афганістані Залмая Халілзада, який вів переговори з талібами, а самі перемови наразі припинені.

Помпео висловив думку, що "Талібан" "перейшов межу", влаштувавши черговий напад в Кабулі. Державний секретар додав, що бойовики мусять "змінити свою поведінку".

Нагадаємо:

  • 7 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановану раніше зустріч з президентом Афганістану і талібами після скоєного "Талібаном" теракту 5 вересня в Кабулі, в результаті якого загинули 12 людей, зокрема американські військові.

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Теми: США тероризм


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