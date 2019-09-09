США відкликають свого представника з Афганістану
Сполучені Штати відкликають свого представника на мирних переговорах із екстремістським угрупованням "Талібан".
Про це повідомив державний секретар Майк Помпео, передає Радіо Свобода.
За словами Помпео, Вашингтон відкликав спеціального представника США з мирного врегулювання в Афганістані Залмая Халілзада, який вів переговори з талібами, а самі перемови наразі припинені.
Помпео висловив думку, що "Талібан" "перейшов межу", влаштувавши черговий напад в Кабулі. Державний секретар додав, що бойовики мусять "змінити свою поведінку".
Нагадаємо:
- 7 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановану раніше зустріч з президентом Афганістану і талібами після скоєного "Талібаном" теракту 5 вересня в Кабулі, в результаті якого загинули 12 людей, зокрема американські військові.
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