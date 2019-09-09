Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США відкликають свого представника з Афганістану

Понеділок, 9 вересня 2019, 04:28
США відкликають свого представника з Афганістану

Сполучені Штати відкликають свого представника на мирних переговорах із екстремістським угрупованням "Талібан".

Про це повідомив державний секретар Майк Помпео, передає Радіо Свобода.

За словами Помпео, Вашингтон відкликав спеціального представника США з мирного врегулювання в Афганістані Залмая Халілзада, який вів переговори з талібами, а самі перемови наразі припинені.

Помпео висловив думку, що "Талібан" "перейшов межу", влаштувавши черговий напад в Кабулі. Державний секретар додав, що бойовики мусять "змінити свою поведінку".

Нагадаємо:

  • 7 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановану раніше зустріч з президентом Афганістану і талібами після скоєного "Талібаном" теракту 5 вересня в Кабулі, в результаті якого загинули 12 людей, зокрема американські військові.

Теми: СШАтероризм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
США
Палата представників США погодила бюджет із $300 млн для України
Естонія екстрадувала до США російського контрабандиста західної зброї
Коли Україна застосує касетні снаряди: у США кажуть, що РФ дізнається про це першою
Останні новини
23:42
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
Усі новини...
Реклама: