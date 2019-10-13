Покрова: Участников акций предупредили о возможных провокациях

Участников акций, которые пройдут в День защитника Украины, призвали не позволять манипулировать собой и "использовать "в темную", а также предупредили, что правоохранительные органы "будут действовать строго и внимательно".

Источник: совместное заявление главы МВД, главы СБУ и секретаря СНБОУ

Дословно: "Завтра - день памяти и уважения, он не может и не должен стать днем ​​раскола и слабости. ... Этот день должен пройти мирно и достойно. Не позволяйте никому манипулировать вами, использовать вас "в темную", нести деструкцию. Слишком много погибло воинов и защитников Украины, чтобы сейчас мы позволили врагу использовать распри внутри страны в его - имперских - целях", - говорится в заявлении.

Также в МВД и СБУ отметили, что правоохранители готовы обеспечить право на мирные собрания и публичную демонстрацию гражданской позиции и рассчитывают на бдительность участников массовых акций.

"Правоохранительные органы будут действовать строго и внимательно. Общий враг никуда не делся - вы, как и мы, должны понимать, что возможны любые провокации", - заявили в ведомствах.

Напомним,

14 октября, на День Покровы и День защитника Украины, в Киеве проведут марш "Нет капитуляции" с требованием к президенту Украины Владимира Зеленского не применять "формулу Штайнмайера" для разрешения конфликта на Донбассе.

Ожидается, что марш начнется в 16:00 в парке Тараса Шевченко. Колонна пройдет до площади Независимости, где состоится вече, после чего участники акции переместятся в правительственный квартал и устроят перформанс. Организаторы - ветеранские организации - призвали провети марш без политических флагов и лозунгов.

6 октября на Майдане Независимости прошло вече "Нет капитуляции". Участники выступали против реализации так называемой "формулы Штайнмайера". По данным полиции, в акции приняли участие 10 тысяч человек.

Позже участники акции пошли к Офису президента, Верховной Раде, к Кабинету министров и улице Грушевского.

Предыстория: