Покрова: Участников акций предупредили о возможных провокациях
Участников акций, которые пройдут в День защитника Украины, призвали не позволять манипулировать собой и "использовать "в темную", а также предупредили, что правоохранительные органы "будут действовать строго и внимательно".
Источник: совместное заявление главы МВД, главы СБУ и секретаря СНБОУ
Дословно: "Завтра - день памяти и уважения, он не может и не должен стать днем раскола и слабости. ... Этот день должен пройти мирно и достойно. Не позволяйте никому манипулировать вами, использовать вас "в темную", нести деструкцию. Слишком много погибло воинов и защитников Украины, чтобы сейчас мы позволили врагу использовать распри внутри страны в его - имперских - целях", - говорится в заявлении.
Также в МВД и СБУ отметили, что правоохранители готовы обеспечить право на мирные собрания и публичную демонстрацию гражданской позиции и рассчитывают на бдительность участников массовых акций.
"Правоохранительные органы будут действовать строго и внимательно. Общий враг никуда не делся - вы, как и мы, должны понимать, что возможны любые провокации", - заявили в ведомствах.
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Напомним,
- 14 октября, на День Покровы и День защитника Украины, в Киеве проведут марш "Нет капитуляции" с требованием к президенту Украины Владимира Зеленского не применять "формулу Штайнмайера" для разрешения конфликта на Донбассе.
- Ожидается, что марш начнется в 16:00 в парке Тараса Шевченко. Колонна пройдет до площади Независимости, где состоится вече, после чего участники акции переместятся в правительственный квартал и устроят перформанс. Организаторы - ветеранские организации - призвали провети марш без политических флагов и лозунгов.
- Также 14 октября в центре Киева состоится традиционный Марш УПА "Защитим украинскую землю" в честь 77-летия создания Украинской Повстанческой Армии.
Предыстория:
- 1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам на оккупированном Донбассе и объяснил, что они пройдут только после вывода все войск и по Конституции и законам Украины.
- Российские СМИ опубликовали письма в адрес ОБСЕ от представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы, России Бориса Грызлова, а также от представителей ОРДО и ОРЛО - Наталии Никоноровой и Владислава Дейнего, о том, что они согласны с имплементацией "формулы".
- 3 октября Зеленский подчеркнул, что выборы на пока неподконтрольной Киеву территории Донбасса могут пройти только по украинскому законодательству.
- С протестом против реализации "формулы Штайнмайера" выступил Львовский, Ивано-Франковский и Хмельницкий областные советы, а также Сумской и Кропивницкий горсоветы.
- 6 октября на Майдане Независимости прошло вече "Нет капитуляции". Участники выступали против реализации так называемой "формулы Штайнмайера". По данным полиции, в акции приняли участие 10 тысяч человек.
- Позже участники акции пошли к Офису президента, Верховной Раде, к Кабинету министров и улице Грушевского.