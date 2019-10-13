Покрова: Участников акций предупредили о возможных провокациях

334 просмотра
Воскресенье, 13 октября 2019, 15:33

Участников акций, которые пройдут в День защитника Украины, призвали не позволять манипулировать собой и "использовать "в темную", а также предупредили, что правоохранительные органы "будут действовать строго и внимательно".

Источник: совместное заявление главы МВД, главы СБУ и секретаря СНБОУ

Дословно: "Завтра - день памяти и уважения, он не может и не должен стать днем ​​раскола и слабости. ... Этот день должен пройти мирно и достойно. Не позволяйте никому манипулировать вами, использовать вас "в темную", нести деструкцию. Слишком много погибло воинов и защитников Украины, чтобы сейчас мы позволили врагу использовать распри внутри страны в его - имперских - целях", - говорится в заявлении.

Также в МВД и СБУ отметили, что правоохранители готовы обеспечить право на мирные собрания и публичную демонстрацию гражданской позиции и рассчитывают на бдительность участников массовых акций.

"Правоохранительные органы будут действовать строго и внимательно. Общий враг никуда не делся - вы, как и мы, должны понимать, что возможны любые провокации", - заявили в ведомствах.

Напомним, 

  • 14 октября, на День Покровы и День защитника Украины, в Киеве проведут марш "Нет капитуляции" с требованием к президенту Украины Владимира Зеленского не применять "формулу Штайнмайера" для разрешения конфликта на Донбассе.
  • Ожидается, что марш начнется в 16:00 в парке Тараса Шевченко. Колонна пройдет до площади Независимости, где состоится вече, после чего участники акции переместятся в правительственный квартал и устроят перформанс. Организаторы - ветеранские организации - призвали провети марш без политических флагов и лозунгов.
  • 6 октября на Майдане Независимости прошло вече "Нет капитуляции". Участники выступали против реализации так называемой "формулы Штайнмайера". По данным полиции, в акции приняли участие 10 тысяч человек.
  • Позже участники акции пошли к Офису президента, Верховной Раде, к Кабинету министров и улице Грушевского. 

Предыстория:

  • 1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам на оккупированном Донбассе и объяснил, что они пройдут только после вывода все войск и по Конституции и законам Украины.
  • Российские СМИ опубликовали письма в адрес ОБСЕ от представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы, России Бориса Грызлова, а также от представителей ОРДО и ОРЛО - Наталии Никоноровой и Владислава Дейнего, о том, что они согласны с имплементацией "формулы".
  • 3 октября Зеленский подчеркнул, что выборы на пока неподконтрольной Киеву территории Донбасса могут пройти только по украинскому законодательству.
  • С протестом против реализации "формулы Штайнмайера" выступил Львовский, Ивано-Франковский и Хмельницкий областные советы, а также Сумской и Кропивницкий горсоветы.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: празднования МВД СБУ полиция


powered by lun.ua
Материалы по теме
Киев: Семьям погибших участников Революции Достоинства и АТО выплатят по 1,5 тысячи 12 октября 2019, 19:32
Рош ха-Шана: В Украину прибыли почти 25 тысяч паломников, восемь не пустили 28 сентября 2019, 11:04
На части Крещатика перекрыли движение до понедельника 28 сентября 2019, 09:02
Все новости
Главные новости
Луценко уверяет, что не имел никаких деловых отношений с Парнасом и Фруманом
Обстрелов стало больше, но в ОРДЛО сигнализируют, что готовы к разведению - ОБСЕ
Эрдоган впервые принял делегацию РФ вместе с "депутатами" от Крыма - РосСМИ
Переговоры с МВФ заморожены из-за Коломойского и Приватбанка – Рожкова
Все новости
психология

Не хочется работать? Почему и что с этим делать

Фото

Как одни и те же люди выглядели бы в разных странах. Фотошоп

улыбнитесь!

Комиксы 30-летнего дизайнера

Поиск по сайту
Архив
Весь архів