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Разведение войск только после семи дней "тишины" – представитель Украины в ТКГ

Понедельник, 14 октября 2019, 02:48

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Алексей Резников заявил, что разведение сил и средств на трех пилотных участках в Донбассе возможно лишь семи дней соблюдения режима прекращения огня.

Источник: комментарий Резника для Украинского кризисного медиа-центра

Детали: Представитель Украины добавил, что недельное соблюдение режима "тишины" на каждом из участков в районах населенных пунктов Золотое и Петровское должны подтвердить наблюдатели ОБСЕ.

Исполнение решения о разведении только украинской стороной невозможно. Процесс должен осуществляться "зеркально".

Напомним:

  • Министр обороны Андрей Загороднюк сообщил, что запланированное разведение сил на Донбассе в районе Петровского и Золотого может быть в случае соблюдения режима прекращения огня в течение недели.
  • Вместе с начальником Генерального штаба генералом-лейтенантом Русланом Хомчаком Загороднюк съездил в город Золотое Луганской области, где запланирован процесс разведения войск, и сообщил, что население "в целом поддерживает концепцию" власти.

Предыстория:

  • 30 июня завершилось разведения сил и средств на участке в районе Станицы Луганской.
  • 1 октября президент Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.
  • Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма отмечал, что Зеленский будет ставить на будущий "нормандской встречи" вопрос об отводе войск по всей линии разграничения. 
  • Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение войск в Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками.
  • Позже в Минобороны обнародовали разъяснение относительно разведения сил на Донбассе.
  • По данным украинской стороны СЦКК, вооруженные формирования РФ ведут обстрелы на участке разведения сил и средств на линии разграничения в направлении н.п. Богдановка и в направлении населенного пункта Золотое-4.

Украинская правда

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Темы: ДонбассРазведение силОРДЛОМинские соглашения
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