Росія вимагає постійного "особливого статусу" для Донбасу – заступник голови МЗС

Російська сторона на переговорах у Мінську домагається запровадження закону про особливий статус Донбасу на постійній основі, а також вимагає відкрити контрольний пункт у Щасті.

Джерело: заступник міністра закордонних справ Василь Боднар під час години уряду у Верховній Раді

Пряма мова: "Так звана "формула Штайнмаєра" визначає лише механізм введення в дію закону, що визначає певний особливий статус окремих районів. Чинний на сьогодні закон введений в дію ще в 2014 році і продовжений до 31 грудня 2019 року. Філософією цього закону передбачалося з самого початку, що він діятиме лише протягом 3 років

Зараз переговорна вимога, яка озвучується російською стороною в Мінську, – це запровадження цього закону на постійній основі. Але визначатиметься він законом, який прийматиме Верховна Рада. Закон будете розробляти ви і впроваджуватиме Україна"

Боднар також додав: "Рішення про відкриття КПВВ в Золотому було прийнято ще в 2016 році – і українська сторона не відступила від цієї позиції… Російська сторона почала пакетувати відкриття КПВВ в Щасті – це не передбачено жодними домовленостями.

Тому на сьогодні ми залучаємо партнерів по нормандському формату для тиску на російську сторону – для того, щоб виконати відповідну домовленість і запровадити КПВВ в Золотому".

Передісторія: