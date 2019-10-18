Росія вимагає постійного "особливого статусу" для Донбасу – заступник голови МЗС
Російська сторона на переговорах у Мінську домагається запровадження закону про особливий статус Донбасу на постійній основі, а також вимагає відкрити контрольний пункт у Щасті.
Джерело: заступник міністра закордонних справ Василь Боднар під час години уряду у Верховній Раді
Пряма мова: "Так звана "формула Штайнмаєра" визначає лише механізм введення в дію закону, що визначає певний особливий статус окремих районів. Чинний на сьогодні закон введений в дію ще в 2014 році і продовжений до 31 грудня 2019 року. Філософією цього закону передбачалося з самого початку, що він діятиме лише протягом 3 років
Зараз переговорна вимога, яка озвучується російською стороною в Мінську, – це запровадження цього закону на постійній основі. Але визначатиметься він законом, який прийматиме Верховна Рада. Закон будете розробляти ви і впроваджуватиме Україна"
Боднар також додав: "Рішення про відкриття КПВВ в Золотому було прийнято ще в 2016 році – і українська сторона не відступила від цієї позиції… Російська сторона почала пакетувати відкриття КПВВ в Щасті – це не передбачено жодними домовленостями.
Тому на сьогодні ми залучаємо партнерів по нормандському формату для тиску на російську сторону – для того, щоб виконати відповідну домовленість і запровадити КПВВ в Золотому".
Передісторія:
- 16 вересня 2014 року Верховна Рада ухвалила закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей (у народі його називали законом про особливий статус ОРДЛО)
- 18 січня 2018 року парламент ухвалив закон про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (у народі відомий як закон про реінтеграцію Донбасу).
- У жовтні 2018 року закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей було продовжено до 31 грудня 2019 року.
- 7 лютого 2019 року п'ятий президент Петро Порошенко затвердив межі тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.
- Президент Росії Володимир Путін не раз заявляв, що Україна повинна надати Донбасу особливий статус і вести прямі переговори з лідерами непідконтрольних їй територій.
- 3 жовтня 2019 року шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що буде розроблено новий закон про особливий статус Донбасу.
- 10 жовтня він пояснив, що закон про статус Донбасу не може передбачати автономію окупованих зараз територій.
- Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запевняв, що в новому законі про особливий статус Донбасу "червоні лінії" не перейдуть – тобто він не зашкодить Україні.
- Голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко говорив, що законопроект про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО не винесуть на референдум.
- Жовтневе опитування Центру Разумкова показало, що більшість українців не підтримують надання і закріплення в Конституції "особливого статусу" ОРДЛО.