Россия требует постоянного "особого статуса" для Донбасса – замглавы МИД

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Пятница, 18 октября 2019, 10:57

Российская сторона на переговорах в Минске добивается введения закона об особом статусе Донбасса на постоянной основе, а также требует открыть контрольный пункт в Счастье.

Источник: замминистра иностранных дел Василий Боднар во время часа правительства в Верховной Раде

Прямая речь: "Так называемая "формула Штайнмайера" определяет лишь механизм введения в действие закона, определяющего некий особый статус отдельных районов. Действующий на сегодня закон введен в действие еще в 2014 году и продлен до 31 декабря 2019 года. Философией этого закона предполагалось с самого начала, что он будет действовать только в течение 3 лет.

Сейчас переговорное требование, которое озвучивается российской стороной в Минске, - это введение этого закона на постоянной основе. Но он будет определяться законом, который примет Верховная Рада. Закон будете разрабатывать вы и будет внедрять Украина".

Боднар также добавил: "Решение об открытии КПВВ в Золотом было принято еще в 2016 году - и украинская сторона не отступила от этой позиции... Российская сторона начала пакетировать открытие КПВВ в Счастье - это не предусмотрено никакими договоренностями.

Поэтому сегодня мы привлекаем партнеров по нормандскому формату для давления на российскую сторону – для того, чтобы выполнить соответствующую договоренность и ввести КПВВ в Золотом".

Алена Рощенко, УП

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Темы: формула Штайнмайера Минские соглашения Росcия Донбасс


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