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Россия требует постоянного "особого статуса" для Донбасса – замглавы МИД

Пятница, 18 октября 2019, 10:57
Россия требует постоянного особого статуса для Донбасса – замглавы МИД

Российская сторона на переговорах в Минске добивается введения закона об особом статусе Донбасса на постоянной основе, а также требует открыть контрольный пункт в Счастье.

Источник: замминистра иностранных дел Василий Боднар во время часа правительства в Верховной Раде

Прямая речь: "Так называемая "формула Штайнмайера" определяет лишь механизм введения в действие закона, определяющего некий особый статус отдельных районов. Действующий на сегодня закон введен в действие еще в 2014 году и продлен до 31 декабря 2019 года. Философией этого закона предполагалось с самого начала, что он будет действовать только в течение 3 лет.

Сейчас переговорное требование, которое озвучивается российской стороной в Минске, - это введение этого закона на постоянной основе. Но он будет определяться законом, который примет Верховная Рада. Закон будете разрабатывать вы и будет внедрять Украина".

Боднар также добавил: "Решение об открытии КПВВ в Золотом было принято еще в 2016 году - и украинская сторона не отступила от этой позиции... Российская сторона начала пакетировать открытие КПВВ в Счастье - это не предусмотрено никакими договоренностями.

Поэтому сегодня мы привлекаем партнеров по нормандскому формату для давления на российскую сторону – для того, чтобы выполнить соответствующую договоренность и ввести КПВВ в Золотом".

Предыстория:

  • 16 сентября 2014 года Верховная Рада приняла президентский закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (в народе его называли законом об особом статусе ОРДЛО).
  • 18 января 2018 года парламент принял закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (в народе известный как закон о реинтеграции Донбасса).
  • В октябре 2018 года закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей был продлен до 31 декабря 2019 года.
  • 7 февраля 2019 года пятый президент Петр Порошенко утвердил границы временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
  • Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что Украина должна дать Донбассу особый статус и вести прямые переговоры с лидерами неподконтрольных ей территорий.
  • 3 октября 2019 года шестой президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса.
  • 10 октября он объяснил, что закон о статусе Донбасса не может предусматривать автономию оккупированных сейчас территорий.
  • Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков уверял, что в новом законе об особом статусе Донбасса "красные линии" не перейдут – то есть он не навредит Украине.
  • Глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко говорил, что законопроект об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО не вынесут на референдум.
  • Октябрьский опрос Центра Разумкова показал, что большинство украинцев не поддерживают предоставление и закрепление в Конституции "особого статуса" ОРДЛО.

Алена Рощенко, УП

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Темы: ДонбассМинские соглашенияформула ШтайнмайераРосcияМИД
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