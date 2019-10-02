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Конгрес США схвалив продаж зброї Україні – Bloomberg

Середа, 2 жовтня 2019, 01:49
Конгрес США схвалив продаж зброї Україні – Bloomberg

Конгрес США, поки неофіційно, затвердив попереднє рішення про продаж Україні протитанкових ракетних комплексів Javelin на суму в 39 мільйонів доларів. 

Джерело: Bloomberg

Деталі: Видання, із посиланням на три анонімні джерела, стверджує, що Держдеп схвалив, а Конгрес неофіційно підписав контракт на продаж зброї.

За словами одного із чиновників, про продаж 150 протитанкових ракет і двох додаткових танкових установок може бути повідомлено не пізніше чим у вівторок. 

Україна просила зброю ще на початку літа минулого року. У 2018 році США продали більше 200 ракет і 37 пускових установок. 

Цей контракт не є частиною військової допомоги для України у розмірі 250 мільйонів, яку Конгрес схвалив раніше, – повідомили у виданні. 

Нагадаємо:

  • На початку серпня, стало відомо, що Україна і Сполучені Штати узгоджують умови додаткових поставок протитанкових ракетних комплексів Javelin для потреб української армії.

Передісторія:

  • Ще в березні спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, Сполучені Штати Америки можуть розглянути можливість подальших поставок Україні летальної зброї.
  • 1 березня 2018 року Держдеп США схвалив , а пізніше і поставив Україні "Джавелінів" на суму $47 мільйонів.
  • "Джавелін" (Javelin) – американський переносний протитанковий ракетний комплекс, призначений для ураження бронетехніки, танків, а також БПЛА, вертольотів і гвинтомоторних літаків, що заходять на посадку.

Українська правда
Теми: СШАзброяУкраїна
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